05 марта 2025

В челябинской сети «Светофор» обнаружили фальсификаты

© Служба новостей «URA.RU»
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В сливочном масле из «Светофора» нашли растительные жиры
В сливочном масле из «Светофора» нашли растительные жиры Фото:

Россельхознадзор в Челябинской области в ходе проверок магазинов федеральной сети «Светофор» выявил фальсификаты. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, в торговых точках до 11 марта проводятся проверки. 

«С 26 февраля по 11 марта проводятся согласованные с прокуратурой проверки 19 магазинов „Светофор“ компании „Торгсервис 74“. Лабораторный „экзамен“ не прошло сливочное масло челябинского производителя „Ру.Милк“ и свердловского предпринимателя Виктории Степановой», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

В продукции выявили растительные жиры и масла, что говорит о фальсификации. Надзорное ведомство аннулировало производственные сертификаты на масло указанных производителей, потребовав прекратить реализацию. 

Под проверку попали 11 магазинов Челябинска, шесть магазинов Магнитогорска и по одному магазину в Каслях и Кыштыме. Пробы различной продукции животного происхождения отправили на исследование в челябинский филиал учреждения «ВНИИЗЖ». В лабораториях изучают образцы сыра, сметаны, меда, яиц, колбасы, свинины и мяса птицы.

Ранее Россельхознадзор информировал о нарушениях в сети магазинов «Светофор» и других торговых точках по всей стране. В феврале рейды прошли в торговых точках региона. Ведомство выявило противоречия в данных электронных ветеринарных сопроводительных документов через информсистему «Меркурий».

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Россельхознадзор в Челябинской области в ходе проверок магазинов федеральной сети «Светофор» выявил фальсификаты. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, в торговых точках до 11 марта проводятся проверки.  «С 26 февраля по 11 марта проводятся согласованные с прокуратурой проверки 19 магазинов „Светофор“ компании „Торгсервис 74“. Лабораторный „экзамен“ не прошло сливочное масло челябинского производителя „Ру.Милк“ и свердловского предпринимателя Виктории Степановой», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. В продукции выявили растительные жиры и масла, что говорит о фальсификации. Надзорное ведомство аннулировало производственные сертификаты на масло указанных производителей, потребовав прекратить реализацию.  Под проверку попали 11 магазинов Челябинска, шесть магазинов Магнитогорска и по одному магазину в Каслях и Кыштыме. Пробы различной продукции животного происхождения отправили на исследование в челябинский филиал учреждения «ВНИИЗЖ». В лабораториях изучают образцы сыра, сметаны, меда, яиц, колбасы, свинины и мяса птицы. Ранее Россельхознадзор информировал о нарушениях в сети магазинов «Светофор» и других торговых точках по всей стране. В феврале рейды прошли в торговых точках региона. Ведомство выявило противоречия в данных электронных ветеринарных сопроводительных документов через информсистему «Меркурий».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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