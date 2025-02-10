В Магнитогорске (Челябинская область) магазины «Светофор» торговали просроченными продуктами питания. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в трех торговых точках 2,578 тонны свинины ушло в реализацию с истекшими сроками годности.
«Имеющиеся в магазинах документы на продукцию гасятся несвоевременно. Это приводит к приемке продукции с истекшим сроком годности. В магазине Магнитогорска, в доме № 13 на улице Труда, документ на 1,2 тонны свинины со сроком годности до 31 декабря 2024 года был погашен 16 января», — раскрыли URA.RU детали в офисе ведомства.
Аналогичные нарушения вскрылись еще в трех торговых точках Магнитогорска: на улицах Комсомольской и Проселочной, шоссе Космонавтов. Другие нарушения связаны с неясными сроками доставки. Ультрапастеризованное молоко из Сысертского района (Свердловская область) на расстоянии 500 км от города в магазины на Комсомольской и Магнитной доставили за 1 час 28 минут. Также 12 кг замороженного фарша из Екатеринбурга прибыли в Магнитогорск всего за 2,5 часа. Эти случаи, по мнению проверившей службы, связаны с тем, что товар мог идти в продажу без проверок.
Надзорные мероприятия прошли с 24 января по 7 февраля. Проверяли без взаимодействия с контролируемым лицом ООО «Торгсервис 74». Из проверенного 21 магазина в 16 торговых точках «Светофора» по всему региону обнаружили нарушения ветеринарного законодательства и технических регламентов. Кроме Челябинска и Магнитогорска, проверяющие побывали в «Светофорах» Кыштыма, Каслей, Долгодеревенского.
«В магазине Челябинска на улице Танкистов, 187б, установлено нахождение в реализации без маркировки и без электронных ветеринарных сопроводительных документов полуфабрикатов мясных, печени говяжьей замороженной, говядины. При поступлении в магазин происходит бесконтрольный прием продукции», — продолжили перечислять в Россельхознадзоре. Аналогичные нарушения выявили и в других торговых залах на Комсомольском проспекте и Новоградском проспектах, Троицком тракте, улицах Винницкой, Бугурусланской и прочих.
Нарушителям отправят предупреждения о недопустимости нарушать обязательные нормы. Управление Россельхознадзора обратилось в прокуратуру региона с просьбой принять меры против бизнеса, который продает пищевую продукцию непонятного происхождения. Проверки обещали продолжить.
В феврале «Светофоры» закрылись в Челябинске, в 2024 году — в Копейске. В южноуральской столице суды это сделали 5 февраля в отношении двух точек по предписанию Роспотребнадзора. Магазин на улице Танкистов закрылся на 20 дней, на Комсомольском проспекте — на 30 дней. Причины закрытия связаны с отсутствием лабораторных анализов, несоблюдением графика уборки, грязью на стенах и потолках, что создало угрозу для здоровья жителей. С проблемами столкнулся также магазин на улице Сурикова.
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