«Будем добивать Европу»: Алаудинов пригрозил ЕС всеобщей мобилизацией в России

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил о возможности перехода конфликта в новую стадию с применением всех видов вооружения и возможной всеобщей мобилизации в России. По его мнению, это может привести к окончательной победе над Европой и распаду блока НАТО.
«Сейчас такое время — либо блок НАТО распадется, и мы уже будем добивать Европу, либо они остановятся и пойдут на любые условия, лишь бы с нами помириться», — заявил Алаудинов. Свое мнение он выразил в видеообращении, которое выложил в своем telegram-канале.
Алаудинов выразил уверенность в том, что Россия способна победить в любых условиях. «Ну соберут они своих лягушатников 20-30 тысяч человек. Чем они будут лучше украинцев, с которыми мы воевали? <...> Россию на поле брани победить невозможно», — уточнил командир спецназа «Ахмат».
Он также упомянул о возможности всеобщей мобилизации, которая позволит собрать армию в размере пару миллионов человек. «Надо думать уже — если встанет такая ситуация о всеобщей мобилизации, собрать армию хотя бы пару миллионов — поставим [врагов] в такую позу, из которой они уже никогда не выйдут», — заявил Алаудинов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед соотечественниками. Он в своей речи подчеркнул серьезность угроз со стороны России и обозначил планы о введении французских войск на Украину. Европейцы уже высмеяли воинственного французского лидера, сравнив с его Наполеоном.
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