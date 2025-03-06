«Будем добивать Европу»: Алаудинов пригрозил ЕС всеобщей мобилизацией в России

Алаудинов пригрозил ЕС всеобщей мобилизацией в России
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Алаудинов заявил, что если Франция станет угрозой РФ, ей все равно «не победить на поле брани»
Алаудинов заявил, что если Франция станет угрозой РФ, ей все равно «не победить на поле брани» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил о возможности перехода конфликта в новую стадию с применением всех видов вооружения и возможной всеобщей мобилизации в России. По его мнению, это может привести к окончательной победе над Европой и распаду блока НАТО.

«Сейчас такое время — либо блок НАТО распадется, и мы уже будем добивать Европу, либо они остановятся и пойдут на любые условия, лишь бы с нами помириться», — заявил Алаудинов. Свое мнение он выразил в видеообращении, которое выложил в своем telegram-канале.

Алаудинов выразил уверенность в том, что Россия способна победить в любых условиях. «Ну соберут они своих лягушатников 20-30 тысяч человек. Чем они будут лучше украинцев, с которыми мы воевали? <...> Россию на поле брани победить невозможно», — уточнил командир спецназа «Ахмат».

Он также упомянул о возможности всеобщей мобилизации, которая позволит собрать армию в размере пару миллионов человек. «Надо думать уже — если встанет такая ситуация о всеобщей мобилизации, собрать армию хотя бы пару миллионов — поставим [врагов] в такую позу, из которой они уже никогда не выйдут», — заявил Алаудинов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед соотечественниками. Он в своей речи подчеркнул серьезность угроз со стороны России и обозначил планы о введении французских войск на Украину. Европейцы уже высмеяли воинственного французского лидера, сравнив с его Наполеоном.

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Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил о возможности перехода конфликта в новую стадию с применением всех видов вооружения и возможной всеобщей мобилизации в России. По его мнению, это может привести к окончательной победе над Европой и распаду блока НАТО. «Сейчас такое время — либо блок НАТО распадется, и мы уже будем добивать Европу, либо они остановятся и пойдут на любые условия, лишь бы с нами помириться», — заявил Алаудинов. Свое мнение он выразил в видеообращении, которое выложил в своем telegram-канале. Алаудинов выразил уверенность в том, что Россия способна победить в любых условиях. «Ну соберут они своих лягушатников 20-30 тысяч человек. Чем они будут лучше украинцев, с которыми мы воевали? <...> Россию на поле брани победить невозможно», — уточнил командир спецназа «Ахмат». Он также упомянул о возможности всеобщей мобилизации, которая позволит собрать армию в размере пару миллионов человек. «Надо думать уже — если встанет такая ситуация о всеобщей мобилизации, собрать армию хотя бы пару миллионов — поставим [врагов] в такую позу, из которой они уже никогда не выйдут», — заявил Алаудинов. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед соотечественниками. Он в своей речи подчеркнул серьезность угроз со стороны России и обозначил планы о введении французских войск на Украину. Европейцы уже высмеяли воинственного французского лидера, сравнив с его Наполеоном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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