05 марта 2025

На Кубок России по биатлону в Златоуст приехал телекомментатор Губерниев. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Златоусте Дмитрий Губерниев будет комментировать соревнования по биатлону
В Златоусте Дмитрий Губерниев будет комментировать соревнования по биатлону Фото:

В Челябинскую область на соревнования финального этапа Кубка России по биатлону прилетел телекомментатор Дмитрий Губерниев. Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, в аэропорту журналиста встретил глава ведомства Владимир Иванов.

«В Челябинске встретили телекомментатора „Матч-ТВ“ Дмитрия Губерниева. Гость станет голосом финала Кубка России по биатлону в Златоусте», — уточнили в минспорта.

Соревнования откроются в Златоусте 7 марта и продлятся три дня. Забеги пройдут с 7 по 9 марта на стадионе имени Ишмуратовой. Как Губерниев рассказал в своем telegram-канале, из аэропорта он проследовал в Златоуст, где его встретили с песнями и проводили в гостиницу. Для встречи прибыл мэр Олег Решетников.

Попасть на соревнования можно будет на мультимодальном маршруте из Челябинска. Сначала зрителей доставят в Златоуст на электричке с гидом, а затем пересадят на автобус. Билеты на место проведения Кубка России раскупили еще до начала соревнований.

На встречу в аэропорт прибыл министр спорта Владимир Иванов
На встречу в аэропорт прибыл министр спорта Владимир Иванов
Фото:
В Златоусте телекомментатора встречали глава округа Олег Решетников и аниматоры
В Златоусте телекомментатора встречали глава округа Олег Решетников и аниматоры
Фото:

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В Челябинскую область на соревнования финального этапа Кубка России по биатлону прилетел телекомментатор Дмитрий Губерниев. Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, в аэропорту журналиста встретил глава ведомства Владимир Иванов. «В Челябинске встретили телекомментатора „Матч-ТВ“ Дмитрия Губерниева. Гость станет голосом финала Кубка России по биатлону в Златоусте», — уточнили в минспорта. Соревнования откроются в Златоусте 7 марта и продлятся три дня. Забеги пройдут с 7 по 9 марта на стадионе имени Ишмуратовой. Как Губерниев рассказал в своем telegram-канале, из аэропорта он проследовал в Златоуст, где его встретили с песнями и проводили в гостиницу. Для встречи прибыл мэр Олег Решетников. Попасть на соревнования можно будет на мультимодальном маршруте из Челябинска. Сначала зрителей доставят в Златоуст на электричке с гидом, а затем пересадят на автобус. Билеты на место проведения Кубка России раскупили еще до начала соревнований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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