В Челябинскую область на соревнования финального этапа Кубка России по биатлону прилетел телекомментатор Дмитрий Губерниев. Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, в аэропорту журналиста встретил глава ведомства Владимир Иванов.
«В Челябинске встретили телекомментатора „Матч-ТВ“ Дмитрия Губерниева. Гость станет голосом финала Кубка России по биатлону в Златоусте», — уточнили в минспорта.
Соревнования откроются в Златоусте 7 марта и продлятся три дня. Забеги пройдут с 7 по 9 марта на стадионе имени Ишмуратовой. Как Губерниев рассказал в своем telegram-канале, из аэропорта он проследовал в Златоуст, где его встретили с песнями и проводили в гостиницу. Для встречи прибыл мэр Олег Решетников.
Попасть на соревнования можно будет на мультимодальном маршруте из Челябинска. Сначала зрителей доставят в Златоуст на электричке с гидом, а затем пересадят на автобус. Билеты на место проведения Кубка России раскупили еще до начала соревнований.
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