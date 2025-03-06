Яйца в России оказались самыми дешевыми среди стран G20

В условиях нынешней эпидемии птичьего гриппа, цены на куриные яйца в России остаются самыми низкими среди стран «Большой двадцатки». В то время в США цена выросла до рекордных 370 рублей за десяток, что делает их самыми дорогими.
«Россия в рейтинге доступности цен на яйца в странах „Большой двадцатки“ оказалась первой — десять штук в среднем по стране обойдутся в 115 рублей», — сообщает РИА Новости. Следом за Россией по стоимости яиц идут Индия и Индонезия, где десяток яиц обойдется в 120 и 123 рубля соответственно.
К другим странам с относительно низкой стоимостью яиц относятся Бразилия и Турция, где цены составляют 144 и 147 рублей за десяток соответственно. Также стоимость яиц не превышает 200 рублей в Саудовской Аравии, Мексике и Китае. Самые дорогие яйца в США, далее идет Австралия (364 рубля).
Ранее экономист Николай Кульбака заявил, что продукты в 2025 году будут дорожать. По его мнению, несмотря на прогнозы по погодным условиям, основной фактор роста цен кроется не в урожайности, а в экономических процессах. Дополнительно Кульбака выразил мнение, что в оценке темпов роста цен на продукты стране в 2025 году стоит ориентироваться на прошлогоднюю продуктовую инфляцию.
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