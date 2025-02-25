Экономист назвал главную причину подорожания продуктов в 2025 году

Экономист Кульбака: продукты в России будут дорожать в 2025 году
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Цены на продукты в России подорожают в 2025 году, заявил экономист Кульбака
Цены на продукты в России подорожают в 2025 году, заявил экономист Кульбака Фото:

Продукты в 2025 году будут дорожать. Об этом заявил экономист Николай Кульбака. По его мнению, несмотря на прогнозы по погодным условиям, основной фактор роста цен кроется не в урожайности, а в экономических процессах.

«Цены расти будут, но основная причина это не урожай, а гигантский рост бюджетных расходов в России. Урожай сам по себе мало повлияет на рост цен», — сказал Кульбака. Его слова передает «Ридус».

Дополнительно Кульбака выразил мнение, что в оценке темпов роста цен на продукты стране в 2025 году стоит ориентироваться на прошлогоднюю продуктовую инфляцию. «В этом году инфляция будет немного выше», — отметил экономист.

Ранее в России подорожали консервы и водка. На картофель цены выросли на 2,1%, белокочанная капуста подорожала на 1,8%, а на помидоры цена увеличилась на 1,4%.

В то же время, произошло понижение цен на другие продовольственные товары: стоимость куриного мяса снизилась на 0,3%, репчатого лука также уменьшилась на 0,3%, а цены на пшеничную муку и макаронные изделия сократились на 0,2%. Стоимость яиц за этот же период также снизилась. 

По мнению кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, укрепление российского рубля не окажет влияния на снижение цен на товары и продукты питания. Он уточнил, что цены устанавливают продавцы.

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Продукты в 2025 году будут дорожать. Об этом заявил экономист Николай Кульбака. По его мнению, несмотря на прогнозы по погодным условиям, основной фактор роста цен кроется не в урожайности, а в экономических процессах. «Цены расти будут, но основная причина это не урожай, а гигантский рост бюджетных расходов в России. Урожай сам по себе мало повлияет на рост цен», — сказал Кульбака. Его слова передает «Ридус». Дополнительно Кульбака выразил мнение, что в оценке темпов роста цен на продукты стране в 2025 году стоит ориентироваться на прошлогоднюю продуктовую инфляцию. «В этом году инфляция будет немного выше», — отметил экономист. Ранее в России подорожали консервы и водка. На картофель цены выросли на 2,1%, белокочанная капуста подорожала на 1,8%, а на помидоры цена увеличилась на 1,4%. В то же время, произошло понижение цен на другие продовольственные товары: стоимость куриного мяса снизилась на 0,3%, репчатого лука также уменьшилась на 0,3%, а цены на пшеничную муку и макаронные изделия сократились на 0,2%. Стоимость яиц за этот же период также снизилась.  По мнению кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, укрепление российского рубля не окажет влияния на снижение цен на товары и продукты питания. Он уточнил, что цены устанавливают продавцы.
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