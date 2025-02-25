Экономист назвал главную причину подорожания продуктов в 2025 году

Продукты в 2025 году будут дорожать. Об этом заявил экономист Николай Кульбака. По его мнению, несмотря на прогнозы по погодным условиям, основной фактор роста цен кроется не в урожайности, а в экономических процессах.
«Цены расти будут, но основная причина это не урожай, а гигантский рост бюджетных расходов в России. Урожай сам по себе мало повлияет на рост цен», — сказал Кульбака. Его слова передает «Ридус».
Дополнительно Кульбака выразил мнение, что в оценке темпов роста цен на продукты стране в 2025 году стоит ориентироваться на прошлогоднюю продуктовую инфляцию. «В этом году инфляция будет немного выше», — отметил экономист.
Ранее в России подорожали консервы и водка. На картофель цены выросли на 2,1%, белокочанная капуста подорожала на 1,8%, а на помидоры цена увеличилась на 1,4%.
В то же время, произошло понижение цен на другие продовольственные товары: стоимость куриного мяса снизилась на 0,3%, репчатого лука также уменьшилась на 0,3%, а цены на пшеничную муку и макаронные изделия сократились на 0,2%. Стоимость яиц за этот же период также снизилась.
По мнению кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, укрепление российского рубля не окажет влияния на снижение цен на товары и продукты питания. Он уточнил, что цены устанавливают продавцы.
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