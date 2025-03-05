05 марта 2025

Бойцу СВО из Нижнего Тагила отказали в выплате за ранение

© Служба новостей «URA.RU»
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На фронте солдат сломал часть бедренной кости (архивное фото)
На фронте солдат сломал часть бедренной кости (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Нижнем Тагиле управление социальной политики отказало участнику спецоперации на Украине в выплате 150 тысяч рублей за ранение на фронте. Солдат не смог доказать факт получения перелома, исполняя обязанности по контракту, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«После прохождения лечения заявитель обратился в управление соцполитики за предоставлением выплаты в сумме 150 тысяч рублей. Учреждением принято решение об отказе в связи с тем, что мужчина не является лицом, которому положена единовременная выплата из-за отсутствия подтверждения факта получения ранения в период исполнения обязанностей по контракту», — пояснили в ведомстве.

К делу подключилась прокуратура, которая через суд доказала, что солдат сломал часть бедренной кости, находясь в зоне СВО с декабря 2022 года по март 2023-го. Ленинский райсуд Нижнего Тагила признал отказ в выплате незаконным и обязал ситуацию исправить.

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В Нижнем Тагиле управление социальной политики отказало участнику спецоперации на Украине в выплате 150 тысяч рублей за ранение на фронте. Солдат не смог доказать факт получения перелома, исполняя обязанности по контракту, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «После прохождения лечения заявитель обратился в управление соцполитики за предоставлением выплаты в сумме 150 тысяч рублей. Учреждением принято решение об отказе в связи с тем, что мужчина не является лицом, которому положена единовременная выплата из-за отсутствия подтверждения факта получения ранения в период исполнения обязанностей по контракту», — пояснили в ведомстве. К делу подключилась прокуратура, которая через суд доказала, что солдат сломал часть бедренной кости, находясь в зоне СВО с декабря 2022 года по март 2023-го. Ленинский райсуд Нижнего Тагила признал отказ в выплате незаконным и обязал ситуацию исправить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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