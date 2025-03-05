Бойцу СВО из Нижнего Тагила отказали в выплате за ранение

В Нижнем Тагиле управление социальной политики отказало участнику спецоперации на Украине в выплате 150 тысяч рублей за ранение на фронте. Солдат не смог доказать факт получения перелома, исполняя обязанности по контракту, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«После прохождения лечения заявитель обратился в управление соцполитики за предоставлением выплаты в сумме 150 тысяч рублей. Учреждением принято решение об отказе в связи с тем, что мужчина не является лицом, которому положена единовременная выплата из-за отсутствия подтверждения факта получения ранения в период исполнения обязанностей по контракту», — пояснили в ведомстве.
К делу подключилась прокуратура, которая через суд доказала, что солдат сломал часть бедренной кости, находясь в зоне СВО с декабря 2022 года по март 2023-го. Ленинский райсуд Нижнего Тагила признал отказ в выплате незаконным и обязал ситуацию исправить.
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