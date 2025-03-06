Вице-губернатор Петербурга рассказал, как магистраль Москва — Петербург повлияет на регионы

Магистраль Москва — Петербург позволит построить 3,9 млн квадратов недвижимости
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Реализация проекта позволит увеличить пассажиропоток с пяти млн до 23 млн пассажиров ежегодно к 2030 году
Реализация проекта позволит увеличить пассажиропоток с пяти млн до 23 млн пассажиров ежегодно к 2030 году Фото:

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург станет мощным драйвером для развития регионов и позволит реализовать масштабные проекты недвижимости. По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова, благодаря новому транспортному коридору в регионах будет построено около 3,9 млн квадратных метров недвижимости.

«Благодаря новым точкам притяжения в регионах будет построено 3,9 млн квадратных метров недвижимости», — рассказал Поляков в интервью ТАСС. Проект высокоскоростной магистрали затронет сразу шесть регионов: Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Появление ВСМ значительно повысит транспортную доступность и создаст дополнительные точки притяжения для бизнеса и населения. Это, в свою очередь, привлечет инвестиции и даст толчок развитию жилищного строительства, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры.

По прогнозам властей, реализация проекта позволит увеличить пассажиропоток между двумя крупнейшими городами России почти в пять раз — с текущих пяти млн до 23 млн пассажиров ежегодно к 2030 году. Помимо строительства недвижимости, проект ВСМ окажет серьезное влияние на развитие промышленного сектора. Как отметил Кирилл Поляков, среднегодовая потребность в строительной технике для реализации проекта превысит 12 тысяч единиц. Кроме того, предприятия, на которых занято свыше 200 тысяч человек, получат заказы на сумму около 500 млрд рублей.

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Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург станет мощным драйвером для развития регионов и позволит реализовать масштабные проекты недвижимости. По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова, благодаря новому транспортному коридору в регионах будет построено около 3,9 млн квадратных метров недвижимости. «Благодаря новым точкам притяжения в регионах будет построено 3,9 млн квадратных метров недвижимости», — рассказал Поляков в интервью ТАСС. Проект высокоскоростной магистрали затронет сразу шесть регионов: Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Появление ВСМ значительно повысит транспортную доступность и создаст дополнительные точки притяжения для бизнеса и населения. Это, в свою очередь, привлечет инвестиции и даст толчок развитию жилищного строительства, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры. По прогнозам властей, реализация проекта позволит увеличить пассажиропоток между двумя крупнейшими городами России почти в пять раз — с текущих пяти млн до 23 млн пассажиров ежегодно к 2030 году. Помимо строительства недвижимости, проект ВСМ окажет серьезное влияние на развитие промышленного сектора. Как отметил Кирилл Поляков, среднегодовая потребность в строительной технике для реализации проекта превысит 12 тысяч единиц. Кроме того, предприятия, на которых занято свыше 200 тысяч человек, получат заказы на сумму около 500 млрд рублей.
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