«Закрой рот и не устраивай цирк»: сургутянок оперировали без наркоза в городской больнице

В городской клинической больнице Сургута на улице Губкина девушкам проводили операции по прерыванию беременности без наркоза и обезболивающего. Об этом URA.RU рассказала одна из пациенток на правах анонимности.
«По показаниям меня отправили на вакуумный аборт, но никакого наркоза и анестезии не было. Прямо на кресле мне начали проводить процедуру на живую. Я кричала от боли, а мне сказали закрыть рот и не устраивать цирковое представление», — поделилась собеседница.
Также девушка рассказала, что после процедуры ее заставляли идти в палату пешком, при том, что стоять самостоятельно она не могла. По словам югорчанки, многие пациентки сталкиваются с агрессией персонала и медицинским насилием. «Пролежав там неделю, стало ясно — я далеко не одна такая», — добавила сургутянка.
В окружной депздрав направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что пациентки данной больницы пожаловались на хамство врачей. Тогда девушки рассказывали о том, что медперсонал не испытывает к пациенткам никакого сожаления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!