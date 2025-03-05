05 марта 2025

«Закрой рот и не устраивай цирк»: сургутянок оперировали без наркоза в городской больнице

Сургутянок оперировали без наркоза в городской больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутянки рассказали об операциях без анестезии
Сургутянки рассказали об операциях без анестезии Фото:

В городской клинической больнице Сургута на улице Губкина девушкам проводили операции по прерыванию беременности без наркоза и обезболивающего. Об этом URA.RU рассказала одна из пациенток на правах анонимности.

«По показаниям меня отправили на вакуумный аборт, но никакого наркоза и анестезии не было. Прямо на кресле мне начали проводить процедуру на живую. Я кричала от боли, а мне сказали закрыть рот и не устраивать цирковое представление», — поделилась собеседница.

Также девушка рассказала, что после процедуры ее заставляли идти в палату пешком, при том, что стоять самостоятельно она не могла. По словам югорчанки, многие пациентки сталкиваются с агрессией персонала и медицинским насилием. «Пролежав там неделю, стало ясно — я далеко не одна такая», — добавила сургутянка.

В окружной депздрав направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что пациентки данной больницы пожаловались на хамство врачей. Тогда девушки рассказывали о том, что медперсонал не испытывает к пациенткам никакого сожаления.

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В городской клинической больнице Сургута на улице Губкина девушкам проводили операции по прерыванию беременности без наркоза и обезболивающего. Об этом URA.RU рассказала одна из пациенток на правах анонимности. «По показаниям меня отправили на вакуумный аборт, но никакого наркоза и анестезии не было. Прямо на кресле мне начали проводить процедуру на живую. Я кричала от боли, а мне сказали закрыть рот и не устраивать цирковое представление», — поделилась собеседница. Также девушка рассказала, что после процедуры ее заставляли идти в палату пешком, при том, что стоять самостоятельно она не могла. По словам югорчанки, многие пациентки сталкиваются с агрессией персонала и медицинским насилием. «Пролежав там неделю, стало ясно — я далеко не одна такая», — добавила сургутянка. В окружной депздрав направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что пациентки данной больницы пожаловались на хамство врачей. Тогда девушки рассказывали о том, что медперсонал не испытывает к пациенткам никакого сожаления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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