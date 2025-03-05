В ХМАО ищут врача на зарплату в 650 тысяч рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе раскрыли топ высокооплачиваемых вакансий в марте. Первой в списке значится вакансия главного врача с заработной платой от 650 тысяч рублей в месяц на руки, рассказали аналитик Head Hunter.
«Топ высокооплачиваемых вакансий, март 2025 Главный врач, релокация в Екатеринбург, от 650 тысяч рублей за месяц на руки», — сообщает пресс-служба сервиса. От полумиллиона может заработать челюстно-лицевой хирург, руководителю строительного проекта предлагают до 450 тысяч рублей за месяц, а региональному директору до 400 тысяч рублей.
От 300 до 350 тысяч могут получать заведующий складом продуктов питания, заместитель директора по продажам, инженер в нефтянке или финансовый советник. Механику автомобильной колонны готовы заплатить 250 тысяч рублей за месяц.
Ранее URA.RU сообщало, что компании ХМАО массово набирают на работу пенсионеров. В регионе почти вдвое увеличился спрос на работников от 50 лет и старше.
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