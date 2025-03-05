05 марта 2025

В ХМАО ищут врача на зарплату в 650 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО самые высокооплачиваемые вакансии предлагают врачам
В ХМАО самые высокооплачиваемые вакансии предлагают врачам Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе раскрыли топ высокооплачиваемых вакансий в марте. Первой в списке значится вакансия главного врача с заработной платой от 650 тысяч рублей в месяц на руки, рассказали аналитик Head Hunter.

«Топ высокооплачиваемых вакансий, март 2025 Главный врач, релокация в Екатеринбург, от 650 тысяч рублей за месяц на руки», — сообщает пресс-служба сервиса. От полумиллиона может заработать челюстно-лицевой хирург, руководителю строительного проекта предлагают до 450 тысяч рублей за месяц, а региональному директору до 400 тысяч рублей.

От 300 до 350 тысяч могут получать заведующий складом продуктов питания, заместитель директора по продажам, инженер в нефтянке или финансовый советник. Механику автомобильной колонны готовы заплатить 250 тысяч рублей за месяц.

Ранее URA.RU сообщало, что компании ХМАО массово набирают на работу пенсионеров. В регионе почти вдвое увеличился спрос на работников от 50 лет и старше.

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В Ханты-Мансийском автономном округе раскрыли топ высокооплачиваемых вакансий в марте. Первой в списке значится вакансия главного врача с заработной платой от 650 тысяч рублей в месяц на руки, рассказали аналитик Head Hunter. «Топ высокооплачиваемых вакансий, март 2025 Главный врач, релокация в Екатеринбург, от 650 тысяч рублей за месяц на руки», — сообщает пресс-служба сервиса. От полумиллиона может заработать челюстно-лицевой хирург, руководителю строительного проекта предлагают до 450 тысяч рублей за месяц, а региональному директору до 400 тысяч рублей. От 300 до 350 тысяч могут получать заведующий складом продуктов питания, заместитель директора по продажам, инженер в нефтянке или финансовый советник. Механику автомобильной колонны готовы заплатить 250 тысяч рублей за месяц. Ранее URA.RU сообщало, что компании ХМАО массово набирают на работу пенсионеров. В регионе почти вдвое увеличился спрос на работников от 50 лет и старше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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