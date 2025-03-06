Захарова назвала пригрозившего ядерным оружием Макрона «атомным Оле-Лукойе»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила французского лидера Эмануэля Макрона с «атомным Оле-Лукойе». Такая реакция Захаровой послужила недавнему обращению президента Франции к нации, где он заявил о полномочиях применить ядерное оружие против России.
По ее словам, Макрон пытается убедить Европу в необходимости расширения ядерного укрытия. «Я это все слушала, смотрела на него и поняла, кого он мне напоминает. Атомного Оле-Лукойе. Он тоже пытается раскрыть зонтик, только ядерный и над Европой», — отметила МИД России для ТАСС.
Европейцы высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона за радикальные высказывания по поводу использования ядерного оружия и врага в лице России. Пользователи соцсети X сравнили Макрона с Наполеоном за воинственный тон во время выступления, некоторые посчитали его сумасшедшим, а кто-то предположил, что перед речью, президент Франции мог что-то употребить.
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