Захарова назвала пригрозившего ядерным оружием Макрона «атомным Оле-Лукойе»

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Захарова сравнила Макрона со сказочным персонажем
Захарова сравнила Макрона со сказочным персонажем Фото:

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила французского лидера Эмануэля Макрона с «атомным Оле-Лукойе». Такая реакция Захаровой послужила недавнему обращению президента Франции к нации, где он заявил о полномочиях применить ядерное оружие против России.

По ее словам, Макрон пытается убедить Европу в необходимости расширения ядерного укрытия. «Я это все слушала, смотрела на него и поняла, кого он мне напоминает. Атомного Оле-Лукойе. Он тоже пытается раскрыть зонтик, только ядерный и над Европой», — отметила МИД России для ТАСС.  

Европейцы высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона за радикальные высказывания по поводу использования ядерного оружия и врага в лице России. Пользователи соцсети X сравнили Макрона с Наполеоном за воинственный тон во время выступления, некоторые посчитали его сумасшедшим, а кто-то предположил, что перед речью, президент Франции мог что-то употребить.

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила французского лидера Эмануэля Макрона с «атомным Оле-Лукойе». Такая реакция Захаровой послужила недавнему обращению президента Франции к нации, где он заявил о полномочиях применить ядерное оружие против России. По ее словам, Макрон пытается убедить Европу в необходимости расширения ядерного укрытия. «Я это все слушала, смотрела на него и поняла, кого он мне напоминает. Атомного Оле-Лукойе. Он тоже пытается раскрыть зонтик, только ядерный и над Европой», — отметила МИД России для ТАСС.   Европейцы высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона за радикальные высказывания по поводу использования ядерного оружия и врага в лице России. Пользователи соцсети X сравнили Макрона с Наполеоном за воинственный тон во время выступления, некоторые посчитали его сумасшедшим, а кто-то предположил, что перед речью, президент Франции мог что-то употребить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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