ЮУрГУ в Челябинске объяснил повышение плана доходов от науки

В Челябинске Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) объяснил повышение плановых доходов от научной деятельности в 2025 году. Как URA.RU заявили в пресс-службе вуза, перед конкретными учеными такие задачи не ставятся.
«В уставе университета и иных распорядительных документах отсутствуют обязательства, возложенные на научно-педагогических работников и указывающие на их личную ответственность за привлечение денежных средств. При этом в университете предусмотрена система дополнительных стимулирующих выплат за высокую интенсивность труда в случае, если научно-педагогические работники на добровольной основе выполняют научно-исследовательские работы за счет средств грантов или договоров с промышленными предприятиями, коммерциализируют свои изобретения, востребованные реальным сектором экономики», — пояснили URA.RU в ЮУрГУ.
Там добавили, что университет поставил перед собой амбициозные стратегические задачи, которые касаются развития новых направлений и междисциплинарных научных школ. Это предполагает формирование дорожных карт сотрудничества с промышленными партнерами и разработку новых высокотехнологичных продуктов, что расширяет базу и возможности для научных исследований.
ЮУрГУ также активно участвует в программе «Приоритет-2030» и реализует множество проектов, направленных на социальное и экономическое развитие региона. Среди них — создание лабораторий квантовых технологий, проекты для Крайнего Севера, в частности, создание вместе с партнерами на автозаводе Урал» и московском вузе арктического автобуса, разработка новых типов электрокаров.
«На базе университета реализуются мегагранты по созданию лабораторий в области квантовых технологий и экологии под руководством ведущих ученых и проекты создания высокотехнологичного производства. У нас работает передовая инженерная школа „Сердце Урала“, выполняются гранты Минобрнауки РФ и правительства области. ЮУрГУ — участник программы „Приоритет-2030“, вуз ежегодно реализует более 50 крупных хоздоговорных работ в интересах реального сектора экономики», — рассказали в университете.
В начале марта URA.RU сообщило о значительном повышении плановых показателей доходов от научной деятельности в университете. В комментарии пресс-служба вуза акцентировала внимание на добровольной основе участия в научных проектах.
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