Mash: Бузова закрыла бизнес из-за убытков в 100 млн рублей

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У Бузовой есть собственный бренд алкогольных напитков
У Бузовой есть собственный бренд алкогольных напитков Фото:

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова объявила о закрытии своей компании BUZfood, которая накопила убытки в размере около 100 миллионов рублей. Компания была основана в 2019 году под юридическим лицом «Бузова Рест Компани» и включала сеть одноименных ресторанов по всей России.

С 2021 по 2024 год компания ежегодно демонстрировала убытки на уровне 19 миллионов рублей. «Общие потери могут составлять до 100 млн. И один за другим рестораны закрылись», — сообщает Mash. Несмотря на это, до недавнего времени Бузова выражала намерения вернуться на рынок.

В дополнение к ресторанам, Бузова также запустила собственные бренды алкогольных напитков, включая вино Buzwine, пиво Buzbeer и водку Buzvodka. Несмотря на широкий ассортимент, бренды не принесли ожидаемого дохода, а рестораны сталкивались с постоянными убытками и штрафами за нарушения.

Ранее Ольга Бузова сбежала на свидание в День Святого Валентина. Выступив на большом концерте Муз-ТВ в Кремле, посвященном Дню всех влюбленных, она рассказала корреспонденту URA.RU о своей личной жизни и поделилась воспоминаниями о первой любви.

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Российская певица и телеведущая Ольга Бузова объявила о закрытии своей компании BUZfood, которая накопила убытки в размере около 100 миллионов рублей. Компания была основана в 2019 году под юридическим лицом «Бузова Рест Компани» и включала сеть одноименных ресторанов по всей России. С 2021 по 2024 год компания ежегодно демонстрировала убытки на уровне 19 миллионов рублей. «Общие потери могут составлять до 100 млн. И один за другим рестораны закрылись», — сообщает Mash. Несмотря на это, до недавнего времени Бузова выражала намерения вернуться на рынок. В дополнение к ресторанам, Бузова также запустила собственные бренды алкогольных напитков, включая вино Buzwine, пиво Buzbeer и водку Buzvodka. Несмотря на широкий ассортимент, бренды не принесли ожидаемого дохода, а рестораны сталкивались с постоянными убытками и штрафами за нарушения. Ранее Ольга Бузова сбежала на свидание в День Святого Валентина. Выступив на большом концерте Муз-ТВ в Кремле, посвященном Дню всех влюбленных, она рассказала корреспонденту URA.RU о своей личной жизни и поделилась воспоминаниями о первой любви.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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