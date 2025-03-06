Mash: Бузова закрыла бизнес из-за убытков в 100 млн рублей

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова объявила о закрытии своей компании BUZfood, которая накопила убытки в размере около 100 миллионов рублей. Компания была основана в 2019 году под юридическим лицом «Бузова Рест Компани» и включала сеть одноименных ресторанов по всей России.
С 2021 по 2024 год компания ежегодно демонстрировала убытки на уровне 19 миллионов рублей. «Общие потери могут составлять до 100 млн. И один за другим рестораны закрылись», — сообщает Mash. Несмотря на это, до недавнего времени Бузова выражала намерения вернуться на рынок.
В дополнение к ресторанам, Бузова также запустила собственные бренды алкогольных напитков, включая вино Buzwine, пиво Buzbeer и водку Buzvodka. Несмотря на широкий ассортимент, бренды не принесли ожидаемого дохода, а рестораны сталкивались с постоянными убытками и штрафами за нарушения.
Ранее Ольга Бузова сбежала на свидание в День Святого Валентина. Выступив на большом концерте Муз-ТВ в Кремле, посвященном Дню всех влюбленных, она рассказала корреспонденту URA.RU о своей личной жизни и поделилась воспоминаниями о первой любви.
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