«Кровожадный путь»: топ УВЗ напомнил Макрону о гильотине и посоветовал извлечь урок

Мешков усомнился, что Макрон может называться лидером нации

06 марта 2025 в 15:00 Размер текста - 17 +

Игорь Мешков отреагировал на заявление Макрона начать использовать ядерное оружие против России Фото из личного архива Игоря Мешкова Член совета директоров концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков усомнился, что президент Франции Эммануэль Макрон может называться лидером нации, поскольку не извлек горьких уроков из трагической истории своей страны. В разговоре с URA.RU топ УВЗ напомнил французу о гильотине, которая во Франции стала символом великих несчастий, оплаченных кровью. «Сегодня Макрон лишь представляется на встречах президентом Франции, но вряд ли представляет народ Пятой Республики, поддерживая не демократически избранное правительство Украины, которое пришло к власти в результате переворота с кровавыми убийствами и поджогами, сжиганием людей живьем. Наверное, история с „мадам Гильотен“ (прозвище гильотины — машины для обезглавливания, которая стала символом Французской революции — прим.URA.RU), пожирающей своих учредителей, не стала для него уроком, так как учитель или учительница в его судьбе сыграли другую роль», — высказался Мешков. Он посоветовал президенту Франции искать мирные пути, а не усугублять конфликт на Украине. «Но сегодня Макрон избрал кровожадный путь войны и убийств в надежде остаться вдали от схватки», — подытожил топ-менеджер. Ранее и другие известные россияне жестко высказались в адрес французского президента. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила его с «атомным Оле-Лукойе». «Он тоже пытается раскрыть зонтик, только ядерный и над Европой», — отметила она. Такая реакция возникла в ответ на обращение президента Франции к народу. В нем он назвал Россию угрозой для Парижа и Евросоюза и заявил, что Франция может начать использовать ядерное оружие для защиты Европы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Член совета директоров концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков усомнился, что президент Франции Эммануэль Макрон может называться лидером нации, поскольку не извлек горьких уроков из трагической истории своей страны. В разговоре с URA.RU топ УВЗ напомнил французу о гильотине, которая во Франции стала символом великих несчастий, оплаченных кровью. «Сегодня Макрон лишь представляется на встречах президентом Франции, но вряд ли представляет народ Пятой Республики, поддерживая не демократически избранное правительство Украины, которое пришло к власти в результате переворота с кровавыми убийствами и поджогами, сжиганием людей живьем. Наверное, история с „мадам Гильотен“ (прозвище гильотины — машины для обезглавливания, которая стала символом Французской революции — прим.URA.RU), пожирающей своих учредителей, не стала для него уроком, так как учитель или учительница в его судьбе сыграли другую роль», — высказался Мешков. Он посоветовал президенту Франции искать мирные пути, а не усугублять конфликт на Украине. «Но сегодня Макрон избрал кровожадный путь войны и убийств в надежде остаться вдали от схватки», — подытожил топ-менеджер. Ранее и другие известные россияне жестко высказались в адрес французского президента. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила его с «атомным Оле-Лукойе». «Он тоже пытается раскрыть зонтик, только ядерный и над Европой», — отметила она. Такая реакция возникла в ответ на обращение президента Франции к народу. В нем он назвал Россию угрозой для Парижа и Евросоюза и заявил, что Франция может начать использовать ядерное оружие для защиты Европы.