05 марта 2025

Губернатор ХМАО раскрыл программу обучения участников проекта «Герои Югры»

В проекте «Герои Югры» примут участие 77 ветеранов СВО из ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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В локальном треке «Герои Югры» примут участие 77 ветеранов СВО из ХМАО
В локальном треке «Герои Югры» примут участие 77 ветеранов СВО из ХМАО Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук раскрыл программу обучения участников проекта «Герои Югры», которая стала региональным треком федеральной программы «Время героев». Обучение первого потока, состоящего из 77 студентов с боевым опытом на СВО, стартует 13 марта.

«Сегодня на Оргкомитете утвердили списки участников, рассмотрели сформированную образовательную программу. Всего 77 участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий станут слушателями первого потока образовательного проекта „Герои Югры“», — написал глава региона в своем telegram-канале. Обучение начнется 13 марта.

Кухарук отметил, что программа обучения включает работу с наставниками, стажировки, личностное развитие, культурные мероприятия и личностно-профессиональную диагностику. В финале участники будут защищать аттестационную работу по теме, которую они определят совместно с персональным наставником. В списке кураторов проекта и сам губернатор, и его замы, главы департаментов и ведомств, а также югорские мэры.

Ветеранам СВО, которые не попали в первый поток из-за отсутствия высшего образования, предложено воспользоваться льготным обучением в вузах Югры. К отбору участников применялись критерии, которые использует РАНХиГС на федеральном проекте «Время Героев».

Программа «Герои Югры» в ХМАО является частью более широкой инициативы по развитию управленческих кадров в регионе, которая включает также проект «Лидеры изменений Югры 5.0». Обе программы поддерживаются Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и направлены на формирование квалифицированного кадрового резерва.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук раскрыл программу обучения участников проекта «Герои Югры», которая стала региональным треком федеральной программы «Время героев». Обучение первого потока, состоящего из 77 студентов с боевым опытом на СВО, стартует 13 марта. «Сегодня на Оргкомитете утвердили списки участников, рассмотрели сформированную образовательную программу. Всего 77 участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий станут слушателями первого потока образовательного проекта „Герои Югры“», — написал глава региона в своем telegram-канале. Обучение начнется 13 марта. Кухарук отметил, что программа обучения включает работу с наставниками, стажировки, личностное развитие, культурные мероприятия и личностно-профессиональную диагностику. В финале участники будут защищать аттестационную работу по теме, которую они определят совместно с персональным наставником. В списке кураторов проекта и сам губернатор, и его замы, главы департаментов и ведомств, а также югорские мэры. Ветеранам СВО, которые не попали в первый поток из-за отсутствия высшего образования, предложено воспользоваться льготным обучением в вузах Югры. К отбору участников применялись критерии, которые использует РАНХиГС на федеральном проекте «Время Героев». Программа «Герои Югры» в ХМАО является частью более широкой инициативы по развитию управленческих кадров в регионе, которая включает также проект «Лидеры изменений Югры 5.0». Обе программы поддерживаются Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и направлены на формирование квалифицированного кадрового резерва.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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