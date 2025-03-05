Губернатор ХМАО раскрыл программу обучения участников проекта «Герои Югры»

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук раскрыл программу обучения участников проекта «Герои Югры», которая стала региональным треком федеральной программы «Время героев». Обучение первого потока, состоящего из 77 студентов с боевым опытом на СВО, стартует 13 марта.
«Сегодня на Оргкомитете утвердили списки участников, рассмотрели сформированную образовательную программу. Всего 77 участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий станут слушателями первого потока образовательного проекта „Герои Югры“», — написал глава региона в своем telegram-канале. Обучение начнется 13 марта.
Кухарук отметил, что программа обучения включает работу с наставниками, стажировки, личностное развитие, культурные мероприятия и личностно-профессиональную диагностику. В финале участники будут защищать аттестационную работу по теме, которую они определят совместно с персональным наставником. В списке кураторов проекта и сам губернатор, и его замы, главы департаментов и ведомств, а также югорские мэры.
Ветеранам СВО, которые не попали в первый поток из-за отсутствия высшего образования, предложено воспользоваться льготным обучением в вузах Югры. К отбору участников применялись критерии, которые использует РАНХиГС на федеральном проекте «Время Героев».
Программа «Герои Югры» в ХМАО является частью более широкой инициативы по развитию управленческих кадров в регионе, которая включает также проект «Лидеры изменений Югры 5.0». Обе программы поддерживаются Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и направлены на формирование квалифицированного кадрового резерва.
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