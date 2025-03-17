Свердловский боец СВО, потерявший стопу в боях за Донбасс, остался без медалей

Свердловский участник спецоперации РФ на Украине с позывным «Белый», лишившийся стопы в ходе сражений за Донбасс, остался без боевых наград. Хотя командиры просили за него. Об этом URA.RU рассказал сам военный.
«В период с 17 октября 2022 года по 2024 год я участвовал в боевых действиях на территории ДНР. 30 августа 2024-го подорвался на мине, остался без левой стопы и получил многочисленные осколочные ранения правой ноги. За время службы командование четыре раза ходатайствовало о моем награждении, представляя меня к медали „За отвагу“ и ордену Жукова. Но безуспешно», — посетовал боец.
Первое время уралец скрупулезно отслеживал процесс оформления наград, засыпая командование вопросами и пытаясь получить хоть какую-то информацию из части. Но постепенно руки стали опускаться, надежды у «Белого» почти нет.
«Я сознательно принял решение отправиться на СВО, движимый патриотическими чувствами. Оставил дома годовалого сына, близких друзей и родителей. На передовой добросовестно выполнял все поставленные боевые задачи, не уклонялся от ответственности и всегда серьезно относился к делу. Я шел на СВО не ради наград. Но все же обидно, когда вижу, что мои товарищи, на которых подавали документы вместе со мной, давно получили медали, а я нет. Такое ощущение, что мои документы потерялись, и поэтому ведомство молчит», — поделился «Белый».
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Минобороны. На момент публикации ответ не поступил.
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