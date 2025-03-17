Свердловский боец СВО, потерявший стопу в боях за Донбасс, остался без медалей

18 марта 2025 в 08:41 Размер текста - 17 +

«Белый» попал в зону СВО в октябре 2022-го (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский участник спецоперации РФ на Украине с позывным «Белый», лишившийся стопы в ходе сражений за Донбасс, остался без боевых наград. Хотя командиры просили за него. Об этом URA.RU рассказал сам военный. «В период с 17 октября 2022 года по 2024 год я участвовал в боевых действиях на территории ДНР. 30 августа 2024-го подорвался на мине, остался без левой стопы и получил многочисленные осколочные ранения правой ноги. За время службы командование четыре раза ходатайствовало о моем награждении, представляя меня к медали „За отвагу“ и ордену Жукова. Но безуспешно», — посетовал боец. Первое время уралец скрупулезно отслеживал процесс оформления наград, засыпая командование вопросами и пытаясь получить хоть какую-то информацию из части. Но постепенно руки стали опускаться, надежды у «Белого» почти нет. «Я сознательно принял решение отправиться на СВО, движимый патриотическими чувствами. Оставил дома годовалого сына, близких друзей и родителей. На передовой добросовестно выполнял все поставленные боевые задачи, не уклонялся от ответственности и всегда серьезно относился к делу. Я шел на СВО не ради наград. Но все же обидно, когда вижу, что мои товарищи, на которых подавали документы вместе со мной, давно получили медали, а я нет. Такое ощущение, что мои документы потерялись, и поэтому ведомство молчит», — поделился «Белый». Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Минобороны. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский участник спецоперации РФ на Украине с позывным «Белый», лишившийся стопы в ходе сражений за Донбасс, остался без боевых наград. Хотя командиры просили за него. Об этом URA.RU рассказал сам военный. «В период с 17 октября 2022 года по 2024 год я участвовал в боевых действиях на территории ДНР. 30 августа 2024-го подорвался на мине, остался без левой стопы и получил многочисленные осколочные ранения правой ноги. За время службы командование четыре раза ходатайствовало о моем награждении, представляя меня к медали „За отвагу“ и ордену Жукова. Но безуспешно», — посетовал боец. Первое время уралец скрупулезно отслеживал процесс оформления наград, засыпая командование вопросами и пытаясь получить хоть какую-то информацию из части. Но постепенно руки стали опускаться, надежды у «Белого» почти нет. «Я сознательно принял решение отправиться на СВО, движимый патриотическими чувствами. Оставил дома годовалого сына, близких друзей и родителей. На передовой добросовестно выполнял все поставленные боевые задачи, не уклонялся от ответственности и всегда серьезно относился к делу. Я шел на СВО не ради наград. Но все же обидно, когда вижу, что мои товарищи, на которых подавали документы вместе со мной, давно получили медали, а я нет. Такое ощущение, что мои документы потерялись, и поэтому ведомство молчит», — поделился «Белый». Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Минобороны. На момент публикации ответ не поступил.