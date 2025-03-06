Федеральная компания судится с властями шести тюменских муниципалитетов

В Тюменской области Арбитражный суд продолжает работать с исками «Россети Тюмень» (входит в ПАО «Россети») к местным властям. Так, рассматриваются дела в отношении органов местного самоуправления Тобольска, Заводоуковского городского округа, Исетского, Сорокинского, Абатского и Казанского муниципальных районов. Однако представители власти уверены, что предприятие заняло определенную позицию, которая идет вразрез с законодательством.
«После того, как это постановление в сентябре было издано, „Россети Тюмень“ решили, что им должно все перейти. А в следующем постановлении эту позицию немножко уточнили. <...> Если объекты сегодня в долгосрочной аренде находятся у территориальной сетевой организации, которая имеет статус СТСО, но в другом регионе, то таких шагов по передаче имущества делать не надо. Но „Россети Тюмень“ встали в позицию определенную», — сказал в разговоре с URA.RU первый замглавы Заводоуковского муниципального округа Игорь Денисов.
При этом, по его словам, передача активов предприятию может увеличить срок работ на важных объектах. Ведь в этом случае уже несколько компаний должны будут согласовать между собой ряд вопросов. «Некоторые из этих объектов уже переданы на долгосрочную перспективу в аренду. Гражданский кодекс выше чем постановление правительства. И императива никакого нет, что мы обязаны это сделать (передать имущество — прим.ред.). Тем более сегодня эти объекты нормально эксплуатируются», — отметил собеседник агентства.
Судебные иски «Россети Тюмень» основаны на принятых осенью 2024 года поправках в ФЗ «Об электроэнергетике». В них прописано, что с 1 января 2025 года компаниям, имеющим статус системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО), передаются на безвозмездной основе электросетевые активы, находящиеся в собственности муниципалитетов. Но позже были приняты дополнительные поправки, которые немного изменили ситуацию.
URA.RU уточнило у «Россети Тюмень», насколько позиция компании соответствует закону. Там ответили: «Компания „Россети Тюмень“, опираясь на законодательство Российской Федерации, использует механизмы правового реагирования для достижения целей государственной политики по обеспечению надежного функционирования электросетевого комплекса, его эффективного развития и устранения связанных с фрагментацией сетевой инфраструктуры проблем».
Также арбитражными судами рассматриваются десятки подобных исков «Россети Тюмень» в адрес муниципалитетов ХМАО и ЯНАО. Ранее об этом сообщало URA.RU.
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