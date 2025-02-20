20 февраля 2025

Суд ХМАО рассматривает десятки исков «Россети Тюмень» к местным властям

© Служба новостей «URA.RU»
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В судах рассматриваются десятки подобных исков компании к муниципалитетам Тюменской области и ЯНАО
В судах рассматриваются десятки подобных исков компании к муниципалитетам Тюменской области и ЯНАО Фото:

В Арбитражном суде ХМАО рассматриваются десятки исков АО «Россети Тюмень» (входит в ПАО «Россети») к местным муниципалитетам. Так, например, предприятие оспаривает решение властей о передаче активов окружной компании «ЮРЭСК», информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда ХМАО. Однако источники URA.RU в правительстве региона обеспокоены тем, что передача активов компании может повлечь повышение тарифов для населения.

«Россети Тюмень» хотят забрать себе в безвозмездное пользование активы, которыми сейчас владеют муниципалитеты. Но у них нет опыта эксплуатации распределительных сетей. Их специфика — высоковольтные линии и подстанции. Кроме того, стоимость обслуживания у них выше, чем у других компаний. А, значит, есть риск, что эти затраты могут затем лечь в тариф для населения», — рассказал URA.RU источник в правительстве ХМАО.

Основаниями для судебных дел являются принятые осенью 2024 года поправки в ФЗ «Об электроэнергетике». В них прописано, что с 1 января 2025 года компаниям, имеющим статус системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО), передаются на безвозмездной основе электросетевые активы, находящиеся в собственности муниципалитетов. Однако в законе есть исключения. Так, до истечения срока действия соглашений, передаче СТСО не подлежат объекты, которые муниципалитеты развивают по концессии. А в конце 2024 года в Минэнерго РФ отметили, что до истечения срока действия договоров нельзя передать СТСО объекты, которые муниципалитет передал в аренду территориальным сетевым организациям. Но «Россети Тюмень» пытаются оспорить этот момент.

Ответчиками в делах выступают администрации Сургута, Пойковского, Мегиона, Нягани, Покачи, Пыть-Яха, Нижневартовского и Нефтеюганского районов и других муниципалитетов. Кроме того, арбитражными судами рассматриваются десятки подобных исков «Россети Тюмень» в адрес муниципалитетов Тюменской области и ЯНАО.

URA.RU направило запросы в правительство ХМАО и «Россети Тюмень». Ответы на момент публикации материала получены не были.

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В Арбитражном суде ХМАО рассматриваются десятки исков АО «Россети Тюмень» (входит в ПАО «Россети») к местным муниципалитетам. Так, например, предприятие оспаривает решение властей о передаче активов окружной компании «ЮРЭСК», информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда ХМАО. Однако источники URA.RU в правительстве региона обеспокоены тем, что передача активов компании может повлечь повышение тарифов для населения. «Россети Тюмень» хотят забрать себе в безвозмездное пользование активы, которыми сейчас владеют муниципалитеты. Но у них нет опыта эксплуатации распределительных сетей. Их специфика — высоковольтные линии и подстанции. Кроме того, стоимость обслуживания у них выше, чем у других компаний. А, значит, есть риск, что эти затраты могут затем лечь в тариф для населения», — рассказал URA.RU источник в правительстве ХМАО. Основаниями для судебных дел являются принятые осенью 2024 года поправки в ФЗ «Об электроэнергетике». В них прописано, что с 1 января 2025 года компаниям, имеющим статус системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО), передаются на безвозмездной основе электросетевые активы, находящиеся в собственности муниципалитетов. Однако в законе есть исключения. Так, до истечения срока действия соглашений, передаче СТСО не подлежат объекты, которые муниципалитеты развивают по концессии. А в конце 2024 года в Минэнерго РФ отметили, что до истечения срока действия договоров нельзя передать СТСО объекты, которые муниципалитет передал в аренду территориальным сетевым организациям. Но «Россети Тюмень» пытаются оспорить этот момент. Ответчиками в делах выступают администрации Сургута, Пойковского, Мегиона, Нягани, Покачи, Пыть-Яха, Нижневартовского и Нефтеюганского районов и других муниципалитетов. Кроме того, арбитражными судами рассматриваются десятки подобных исков «Россети Тюмень» в адрес муниципалитетов Тюменской области и ЯНАО. URA.RU направило запросы в правительство ХМАО и «Россети Тюмень». Ответы на момент публикации материала получены не были.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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