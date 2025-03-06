Екатеринбуржцы разобрали билеты на игру хоккейного клуба «Автомобилист» против московского ЦСКА за 20 минут. При этом очереди на сайте ждали более 3500 человек, делятся читатели URA.RU.
«В электронной очереди занимал 2545-е место. Шансов купить билет не было: доступны были места в секторах В-302 и С-304», — рассказал собеседник. Другой горожанин поделился, что ему досталось 3548 место. Билеты продавались онлайн, а на их покупку человеку выделяли пять минут.
Остальные места фанаты хоккея смогут приобрести 7 марта, продажи начнутся в 16:00 по уральскому времени. Пресс-служба «Автомобилиста» просит болельщиков зарегистрироваться на новом сайте по продаже билетов заранее, чтобы избежать лишних неудобств. Также представители хоккейного клуба уточняют, что билеты продаются только на официальном сайте.
«Автомобилист» дебютирует на новом стадионе 10 марта в матче КХЛ против московского ЦСКА. Здесь же пройдут и другие матчи Континентальной хоккейной лиги. Самый дешевый билет на спортивное событие обойдется в 800 рублей, а самый дорогой — в 10 тысяч рублей.
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