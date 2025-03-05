«Картельного сговора нет»: на суде разнесли обвинения в адрес екатеринбургского депутата Чачина

Фактов картельного сговора, в котором обвиняется депутат гордумы Екатеринбурга Виталий Чачин, нет, заявил на очередном заседании в Верх-Исетском суде его адвокат Андрей Лизанец. Сторона защиты продолжает упорно указывать на несостыковки в уголовном деле, передает корреспондент URA.RU из зала.
«Я дело изучил досконально. Со всей уверенностью заявляю, что факта картельного сговора нет. Я ставлю своей целью получить оправдательный приговор для Чачина. Если вдруг будет вынесен обвинительный, а до этого прокурор, выступая в прениях, будет говорить, что вина подтверждается совокупностью доказательств, то отмечу, они ни по отдельности, ни вместе — ничего не доказывают. Именно поэтому я хочу, чтобы прокурор, предъявляя доказательства, раскрывал их содержание и доказательственное значение, как того требует закон, а не просто перечислял наименование документов в деле. В исследованных протоколах следствие само указывает на то, что практически каждое вещественное доказательство „не представляет интерес для следствия“. Несмотря на это все равно его приобщает. Как итог, доказательств, не представляющих ценности для следствия, набралось аж на семь томов. Сегодня успели исследовать лишь пять. Остальные будут исследоваться 27 марта», — сказал Лизанец.
Защитник также отметил, что ранее суд фактически отменил решение антимонопольной службы, на котором строится все дело. «Уголовное дело фактически расследовалось лишь по одним торгам, по другим пяти — нет. Когда мы будем допрашивать свидетелей, задавать вопросы, они впервые будут рассказывать сведения, выяснить которые у них никто ранее не захотел. Дело наполнено документацией, которая ничего не доказывает», — настаивает Лизанец.
Об уголовном деле в отношении Чачина стало известно летом 2023-го — в разгар выборов в думу. Чачина сначала подозревали в ограничении конкуренции при розыгрыше тендера по мосту в Богдановском, затем — когда вступили в силу поправки, декриминализирующие деяние Чачина, — в дело включили еще пять эпизодов.
СК считает, что Чачин и формальный владелец ООО «ТСК» Заварухин (фактически подчиненный Чачина) договаривались не только по мосту в Богдановском, но и по ремонту насосной станции в Тульской области (контракт получил ТСК, сумма — 18,4 млн), диагностированию целостности пожарных резервуаров в свердловском тубдиспансере («Сити Билдинг», 319,9 тыс. рублей), газификации домов в свердловском селе Покровское («Сити Билдинг», 92,7 млн), строительству газопровода в деревне Починок под Новоуральском («Сити Билдинг», 42,4 млн) и строительно-монтажные работы котельной в челябинском Троицке (ТСК, 59,9 млн).
При этом никакой экспертизы по пяти аукционам из шести УФАС не проводило. В ходе расследования также не были допрошены возможные свидетели и потерпевшие (потерпевших, по словам защиты, в деле вообще нет), хотя Чачин настаивал на прозрачном разбирательстве. И это не единственные пробелы в уголовном деле. Ранее URA.RU подробно разбирало каждую из десяти несостыковок.
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