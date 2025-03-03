В уголовном деле депутата Чачина из Екатеринбурга найдены десять пробелов

04 марта 2025 в 11:43 Размер текста - 17 +

Суд над Виталием Чачиным стартовал в январе Фото: Илья Московец © URA.RU В уголовном деле депутата гордумы Екатеринбурга, бизнесмена Виталия Чачина, обвиненного в картельном сговоре, по меньшей мере десять несостыковок, каждая из которых может служить основанием для окончания разбирательства. Об этом URA.RU рассказал адвокат политика Андрей Лизанец. На этой неделе в Верх-Исетском суде пройдет очередное заседание. Об уголовном деле стало известно летом 2023-го — в разгар выборов в думу. Чачина сначала подозревали в ограничении конкуренции при заключении в 2021 году контракта на строительство моста в челябинском селе Богдановское за 66,5 миллиона рублей. Тендер достался подконтрольному Чачину ООО «Сити Билдинг». Он, по версии следствия, договорился с владельцем фактически другой своей компании — «Техностройкомплект» (ТСК, полностью аффилирована с «Сити Билдингом») — Сергеем Заварухиным не снижать сумму контракта. Новость по теме В Екатеринбурге начали судить депутата В апреле 2024-го президент РФ Владимир Путин подписал поправки в УК РФ, полностью декриминализирующие деяние Чачина. Однако уже на следующий день было возбуждено новое уголовное дело, которое следствие объединило с первоначальным — по тому же п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ. В дело включили еще пять эпизодов, и вменяемый Чачину доход от исполненных контрактов вырос с 66,5 миллиона до 286 млн рублей. СК считает, что Чачин и Заварухин (фактически его подчиненный) договаривались не только по мосту в Богдановском, но и по ремонту насосной станции в Тульской области (контракт получил ТСК, сумма — 18,4 млн), диагностированию целостности пожарных резервуаров в свердловском тубдиспансере («Сити Билдинг», 319,9 тыс. рублей), газификации домов в свердловском селе Покровское («Сити Билдинг», 92,7 млн), строительству газопровода в деревне Починок под Новоуральском («Сити Билдинг», 42,4 млн) и строительно-монтажные работы котельной в челябинском Троицке (ТСК, 59,9 млн). Несостыковка №1 Обвинение Чачина основано на решении УФАС по Свердловской области. Само же УФАС потом дважды признало его вынесенным без учета обстоятельств, которые не были и не могли быть известны в момент принятия решения. В результате его направили на пересмотр, оно больше не действует (это неоднократно признавала кассация). Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, если антимонопольным органом были установлены обстоятельства, свидетельствующие о необходимости пересмотра, ранее принятого им решения, то такое решение не может порождать каких-либо юридических последствий. Виталий Чачин попал под уголовное дело в разгар выборов-2023 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU №2 По этому — уже не действующему — решению УФАС, признаки преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»), были установлены только при проведении одних торгов — по мосту в Богдановском. По этому факту в 2023-м, как уже сказано выше, и возбудили уголовное дело. 17 апреля вступили в силу поправки в УК РФ, повышающие минимальный порог попадающей под криминал суммы дохода с 50 миллионов рублей до 80 млн (в деле Чачина, напомним, была сумма 66,5 млн). И на этом основании дело должно было быть прекращено, настаивает Лизанец. Однако уже на следующий день было возбуждено уголовное дело еще по пяти торгам, оценку которым ФАС вообще не давало. И, соответственно, не выносило решение о наличии фактов картельного сговора по данным торгам. №3 Защита уверяет, что после возбуждения второго дела, следователи не допросили ни одного сотрудника «Сити Билдинг» и «Техностройкомплект», между которыми якобы было заключено антиконкурентное соглашение. Также в материалах дела нет сведений, как проходили торги. Сам Чачин неоднократно просил о допросе работников своих компаний, но ему было отказано. Виталий Чачин работает в думе с 2020-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Также не были допрошены другие участники торгов, которые могли бы пояснить о наличии или отсутствии фактов ограничения конкуренции для них в результате участия в торгах двух компаний Чачина. «Несмотря на то, что мой подзащитный ходатайствовал о допросе данных лиц, ему необоснованно отказали. А на словах было сказано: „Мы же понимаем, что они скажут, что никакого ограничения конкуренции для них не было“. Следствие понимало и не скрывало того, что, если они будут что-то делать, любой результат будет в пользу Чачина, поэтому и было проще всего направить дело в суд, как оно есть (не расследуя). Что ими и было сделано в конечно итоге», — поделился Лизанец. №4 Новость по теме Депутат из Екатеринбурга спасает бизнес в разгар уголовного скандала В обвинении указано, что «Сити Билдинг» и «Техностройкомплект» являются конкурентами. Однако всеми материалами дела, говорит Лизанец, доказано, что обе эти организации принадлежат и управляются Чачиным как минимум с июля 2019 года. «То есть между этими организациями отсутствует соперничество, а значит, невозможно заключение антиконкурентного соглашения в принципе», — отметил защитник. №5 В отношении Заварухина силовики вынесли постановление о его непричастности к совершению преступления. Одновременно с этим в обвинении, оглашенном в суде, указано, что он заключил соглашение с Чачиным. Получается, что Чачин вступил в сговор с человеком, который вообще не причастен к преступлению и не совершал никаких действий, указанных в обвинении. С кем он тогда мог вступить в сговор и заключить соглашение, непонятно, указывает адвокат. По его словам, в обвинении также не указано, кому и как Чачин ограничил конкуренцию, и нет сведений о каких-либо негативных последствиях. «Это в очередной раз указывает, что ограничении конкуренции не было», — приходит к выводу Лизанец. №6 Защита Чачина в итоге сама запросила сведения от иных участников торгов. На официальные запросы большинство из них они ответили, что «Сити Билдинг» и «Техностройкомплект» им известны, как и известно, что эти компании связаны с Чачиным и не являются конкурентами между собой. А также подтвердили, что никакого ограничения конкуренции участие в торгах с этими организациями для них не происходило. №7 В обвинении не указано, как и не установлено в ходе расследования уголовного дела, кому и каким образом была ограничена конкуренция, что является обязательным элементом состава преступления. Потерпевших в уголовном деле нет. Виталий Чачин полностью не согласен с обвинением Фото: Сергей Бодров © URA.RU №8 В трех торгах из шести из-за низкой рентабельности участвовали только «Сити Билдинг» и «Техностройкомплект». И они в принципе не могли кому-либо в этих торгах ограничить конкуренцию, поскольку просто не было конкурентов. №9 Половина торгов проходила до того, как Чачин возглавил «Сити Билдинг» 31 июля 2019-го. «Каким образом Виталий Чачин, не имеющий до указанной даты отношения к „Сити Билдингу“ вступил в сговор, заключил антиконкурентное соглашение и принял участие в торгах? — задается вопросом Лизанец. — Материалы уголовного дела ответа на данный вопрос не содержат». №10 Чачину вменяется как преступный доход в размере более 286 миллионов рублей. Но это не его личный доход и не денежные средства, который лично получил Чачин. Это общая сумма заключенных контрактов, которые исполнены в полном объеме, без претензий со стороны заказчиков. А из чистой прибыли по контрактам организациями уплачены налоги и зарплаты. Депутат просил расследовать его дело прозрачно, с соблюдением всех процедур Фото: Илья Московец © URA.RU «Получается ситуация, при которой мой подзащитный честно исполнил контракты (построил объекты и ввел их в эксплуатацию), понес расходы на приобретение материалов, на оплату услуг техники и субподрядчиков, уплатил государству обязательные платежи и налоги, выплатил зарплаты своим сотрудникам. А сейчас должен вернуть все полученные по контракту деньги обратно государству из своего кармана», — констатировал адвокат. В свердловском СКР от комментариев по теме отказались. URA.RU также обратилось в управление ФАС по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уголовном деле депутата гордумы Екатеринбурга, бизнесмена Виталия Чачина, обвиненного в картельном сговоре, по меньшей мере десять несостыковок, каждая из которых может служить основанием для окончания разбирательства. Об этом URA.RU рассказал адвокат политика Андрей Лизанец. На этой неделе в Верх-Исетском суде пройдет очередное заседание. Об уголовном деле стало известно летом 2023-го — в разгар выборов в думу. Чачина сначала подозревали в ограничении конкуренции при заключении в 2021 году контракта на строительство моста в челябинском селе Богдановское за 66,5 миллиона рублей. Тендер достался подконтрольному Чачину ООО «Сити Билдинг». Он, по версии следствия, договорился с владельцем фактически другой своей компании — «Техностройкомплект» (ТСК, полностью аффилирована с «Сити Билдингом») — Сергеем Заварухиным не снижать сумму контракта. В апреле 2024-го президент РФ Владимир Путин подписал поправки в УК РФ, полностью декриминализирующие деяние Чачина. Однако уже на следующий день было возбуждено новое уголовное дело, которое следствие объединило с первоначальным — по тому же п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ. В дело включили еще пять эпизодов, и вменяемый Чачину доход от исполненных контрактов вырос с 66,5 миллиона до 286 млн рублей. СК считает, что Чачин и Заварухин (фактически его подчиненный) договаривались не только по мосту в Богдановском, но и по ремонту насосной станции в Тульской области (контракт получил ТСК, сумма — 18,4 млн), диагностированию целостности пожарных резервуаров в свердловском тубдиспансере («Сити Билдинг», 319,9 тыс. рублей), газификации домов в свердловском селе Покровское («Сити Билдинг», 92,7 млн), строительству газопровода в деревне Починок под Новоуральском («Сити Билдинг», 42,4 млн) и строительно-монтажные работы котельной в челябинском Троицке (ТСК, 59,9 млн). Обвинение Чачина основано на решении УФАС по Свердловской области. Само же УФАС потом дважды признало его вынесенным без учета обстоятельств, которые не были и не могли быть известны в момент принятия решения. В результате его направили на пересмотр, оно больше не действует (это неоднократно признавала кассация). Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, если антимонопольным органом были установлены обстоятельства, свидетельствующие о необходимости пересмотра, ранее принятого им решения, то такое решение не может порождать каких-либо юридических последствий. По этому — уже не действующему — решению УФАС, признаки преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»), были установлены только при проведении одних торгов — по мосту в Богдановском. По этому факту в 2023-м, как уже сказано выше, и возбудили уголовное дело. 17 апреля вступили в силу поправки в УК РФ, повышающие минимальный порог попадающей под криминал суммы дохода с 50 миллионов рублей до 80 млн (в деле Чачина, напомним, была сумма 66,5 млн). И на этом основании дело должно было быть прекращено, настаивает Лизанец. Однако уже на следующий день было возбуждено уголовное дело еще по пяти торгам, оценку которым ФАС вообще не давало. И, соответственно, не выносило решение о наличии фактов картельного сговора по данным торгам. Защита уверяет, что после возбуждения второго дела, следователи не допросили ни одного сотрудника «Сити Билдинг» и «Техностройкомплект», между которыми якобы было заключено антиконкурентное соглашение. Также в материалах дела нет сведений, как проходили торги. Сам Чачин неоднократно просил о допросе работников своих компаний, но ему было отказано. Также не были допрошены другие участники торгов, которые могли бы пояснить о наличии или отсутствии фактов ограничения конкуренции для них в результате участия в торгах двух компаний Чачина. «Несмотря на то, что мой подзащитный ходатайствовал о допросе данных лиц, ему необоснованно отказали. А на словах было сказано: „Мы же понимаем, что они скажут, что никакого ограничения конкуренции для них не было“. Следствие понимало и не скрывало того, что, если они будут что-то делать, любой результат будет в пользу Чачина, поэтому и было проще всего направить дело в суд, как оно есть (не расследуя). Что ими и было сделано в конечно итоге», — поделился Лизанец. В обвинении указано, что «Сити Билдинг» и «Техностройкомплект» являются конкурентами. Однако всеми материалами дела, говорит Лизанец, доказано, что обе эти организации принадлежат и управляются Чачиным как минимум с июля 2019 года. «То есть между этими организациями отсутствует соперничество, а значит, невозможно заключение антиконкурентного соглашения в принципе», — отметил защитник. В отношении Заварухина силовики вынесли постановление о его непричастности к совершению преступления. Одновременно с этим в обвинении, оглашенном в суде, указано, что он заключил соглашение с Чачиным. Получается, что Чачин вступил в сговор с человеком, который вообще не причастен к преступлению и не совершал никаких действий, указанных в обвинении. С кем он тогда мог вступить в сговор и заключить соглашение, непонятно, указывает адвокат. По его словам, в обвинении также не указано, кому и как Чачин ограничил конкуренцию, и нет сведений о каких-либо негативных последствиях. «Это в очередной раз указывает, что ограничении конкуренции не было», — приходит к выводу Лизанец. Защита Чачина в итоге сама запросила сведения от иных участников торгов. На официальные запросы большинство из них они ответили, что «Сити Билдинг» и «Техностройкомплект» им известны, как и известно, что эти компании связаны с Чачиным и не являются конкурентами между собой. А также подтвердили, что никакого ограничения конкуренции участие в торгах с этими организациями для них не происходило. В обвинении не указано, как и не установлено в ходе расследования уголовного дела, кому и каким образом была ограничена конкуренция, что является обязательным элементом состава преступления. Потерпевших в уголовном деле нет. В трех торгах из шести из-за низкой рентабельности участвовали только «Сити Билдинг» и «Техностройкомплект». И они в принципе не могли кому-либо в этих торгах ограничить конкуренцию, поскольку просто не было конкурентов. Половина торгов проходила до того, как Чачин возглавил «Сити Билдинг» 31 июля 2019-го. «Каким образом Виталий Чачин, не имеющий до указанной даты отношения к „Сити Билдингу“ вступил в сговор, заключил антиконкурентное соглашение и принял участие в торгах? — задается вопросом Лизанец. — Материалы уголовного дела ответа на данный вопрос не содержат». Чачину вменяется как преступный доход в размере более 286 миллионов рублей. Но это не его личный доход и не денежные средства, который лично получил Чачин. Это общая сумма заключенных контрактов, которые исполнены в полном объеме, без претензий со стороны заказчиков. А из чистой прибыли по контрактам организациями уплачены налоги и зарплаты. «Получается ситуация, при которой мой подзащитный честно исполнил контракты (построил объекты и ввел их в эксплуатацию), понес расходы на приобретение материалов, на оплату услуг техники и субподрядчиков, уплатил государству обязательные платежи и налоги, выплатил зарплаты своим сотрудникам. А сейчас должен вернуть все полученные по контракту деньги обратно государству из своего кармана», — констатировал адвокат. В свердловском СКР от комментариев по теме отказались. URA.RU также обратилось в управление ФАС по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.