Юрию Караваеву из Кургана, который в 2022 году был ранен под Бахмутом, врачи федерального кардиоцентра в Челябинске вместо изношенного митрального клапана имплантировали искусственный протез. Об этом сообщила пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (ФГБУ ФЦССХ МЗ РФ).
«На консультации в центре был выявлен приобретенный порок сердца и принято решение оперировать. В год мы выполняем порядка 250-300 таких операций в нашем центре, но в данном случае исходное состояние у пациента было очень тяжелым», — рассказал Станислав Андриевских, сердечно-сосудистый хирург, заведующий КХО № 1 ФЦССХ. Пациент ранее перенес 12 операция на ногу.
Тяжелое ранение Караваев получил в 2022 году под Бахмутом — он едва не остался без ноги. Боец ехал на машине к месту дислокации и подорвался на мине.
В Центре Илизарова в Кургане ногу Караваеву собирали буквально по частям. Он перенес 12 операций и появился шанс, что он снова сможет ходить. Но неожиданно появились проблемы с сердцем — Караваев четыре раза попадал в реанимацию с приступом. Обследование выявило тяжелое поражение митрального клапана. Это приобретенный порок сердца, который необходимо оперировать.
Врачи в Челябинске провели операцию и вместо изношенного митрального клапана имплантировали пациенту искусственный протез. При соблюдении рекомендаций менять его не придется примерно 10-15 лет.
Причиной развитий порока сердца могла стать бактерия, которая попала в кровоток, а затем в полость сердца, рассказал Сергей Кирилин, лечащий врач-кардиолог. «Входными воротами для инфекции могут быть как ранения, так и хронические очаги инфекции: нелеченые зубы, хронический тонзиллит и прочее», — добавил специалист.
Караваев говорит, что сейчас чувствует себя хорошо и уже строит планы на будущее. Он намерен снова поставить аппарат Илизарова на ногу, который пришлось снять из-за проблем с сердцем, вытянуть ногу. «В Курган вернусь, два брата служат на СВО, вернутся, даст Бог. Я постараюсь устроиться на работу — по специальности я электрик», — добавил боец.
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