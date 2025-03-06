Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, указав на неточности в его высказываниях о России. По мнению представителя Кремля, последнее выступление французского лидера было излишне конфронтационным и содержало ряд недостоверных данных о действиях РФ.
«Выступление чрезвычайно конфронтационное. Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, как человека, который думает о мире... При всем уважении там много неточностей», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что Макрон представил Россию в негативном свете, не упомянув о законных требованиях России и о том, как силы НАТО приближались к границам РФ.
Дополнительно Песков указал на противоречия в позиции Макрона по истории Минских соглашений. Представитель Кремля упомянул, что французский лидер проигнорировал важные аспекты предыдущих договоренностей, включая факты о подписании документов представителями Франции, которые касались ситуации на Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.