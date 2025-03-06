В Кремле увидели угрозу в словах Макрона

Песков: Макрон создает угрозу России своими планами
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© Служба новостей «URA.RU»
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Эммануэль Макрон является угрозой для России, подчеркнул Песков
Эммануэль Макрон является угрозой для России, подчеркнул Песков Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями о том, чтобы направить военные силы на Украину после введения режима прекращения огня — это угроза для России. С таким мнением выступил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. 

«Мы имеем выступление президента Франции, весьма конфронтационные. Он хочет разместить [военный] контингент на Украине после прекращения огня. Фактически идет речь о конфронтационном размещении некого контингента», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Российские власти также усматривают в словах Макрона угрозу ядерному сдерживанию. Президент Франции в целом дестабилизирует стабильность на территории Европы, уточнили в Кремле. 

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Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями о том, чтобы направить военные силы на Украину после введения режима прекращения огня — это угроза для России. С таким мнением выступил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.  «Мы имеем выступление президента Франции, весьма конфронтационные. Он хочет разместить [военный] контингент на Украине после прекращения огня. Фактически идет речь о конфронтационном размещении некого контингента», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Российские власти также усматривают в словах Макрона угрозу ядерному сдерживанию. Президент Франции в целом дестабилизирует стабильность на территории Европы, уточнили в Кремле. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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