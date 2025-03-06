СК завел уголовное дело из-за похищения 19-летнего бойца СВО в Екатеринбурге

В Екатеринбурге следователи СКР завели уголовное дело по двум статьям после похищения 19-летнего участника спецоперации на Украине, находящегося в отпуске по ранению. Об этом URA.RU рассказали правоохранители.
«Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 163 УК РФ (вымогательство)», — пояснили в пресс-службе СКР. Силовики проводят расследование, решается вопрос о мере пресечения троим похитителям.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области МВД Валерия Горелых, освободили бойца из квартиры вымогателей сыщики уголовного розыска территориального ОВД. «В жилище обнаружили корпус от гранатомета РПГ без заряда, пневматическую винтовку, охолощенный автомат Калашникова, травматический пистолет, охотничье ружье и двуствольный травматический пистолет», — сказал полковник Горелых, отметив, что все оружие полицейские изъяли.
Нападение на солдата совершили в районе ЖБИ 4 марта, когда он прогуливался с девушкой, которая и вызвала силовиков. Молодому человеку угрожали автоматом и пистолетом из-за долга в 50 тысяч рублей.
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