«Не связано с инфляцией»: в мэрии Екатеринбурга объяснили рост цен в школьных столовых

Стоимость школьных обедов в Екатеринбурге выросла из-за требований СанПиН
© Служба новостей «URA.RU»
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Инна Гумбатова вместе с чиновниками и депутатами 6 марта объехала два учреждения
Инна Гумбатова вместе с чиновниками и депутатами 6 марта объехала два учреждения Фото:

Рост цен на питание в столовых в школах Екатеринбурга связан с необходимостью привести меню в соответствие с нормами СанПиН. Об этом URA.RU рассказала глава городского департамента образования Инна Гумбатова.

«Эта мера связана на столько с инфляцией, сколько с необходимостью привести меню в соответствие требованиям СанПиН, которые были приняты еще несколько лет назад. Мы кормили, если будем так говорить, еще по предыдущему варианту. То есть эта мера должна была быть принята еще тогда. Мы просто сейчас решились на это, наконец-то», — сказала Гумбатова после заседания выездной комиссии думы по развитию образования.

С января 2025-го цены в школьных столовых, по словам Гумбатовой, в среднем выросли на 17%. Например, завтрак для учащихся начальных классов первой смены (1-4-й классы) теперь стоит 108,65 рубля вместо прежних 89,04 рубля, а обед — 162,95 рубля вместо 133,56 рубля. Гумбатова рассказала, что она и коллеги рассчитывают на введение бесплатного питания для всех школьников, несмотря на отклонение законопроекта Госдумой.

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Рост цен на питание в столовых в школах Екатеринбурга связан с необходимостью привести меню в соответствие с нормами СанПиН. Об этом URA.RU рассказала глава городского департамента образования Инна Гумбатова. «Эта мера связана на столько с инфляцией, сколько с необходимостью привести меню в соответствие требованиям СанПиН, которые были приняты еще несколько лет назад. Мы кормили, если будем так говорить, еще по предыдущему варианту. То есть эта мера должна была быть принята еще тогда. Мы просто сейчас решились на это, наконец-то», — сказала Гумбатова после заседания выездной комиссии думы по развитию образования. С января 2025-го цены в школьных столовых, по словам Гумбатовой, в среднем выросли на 17%. Например, завтрак для учащихся начальных классов первой смены (1-4-й классы) теперь стоит 108,65 рубля вместо прежних 89,04 рубля, а обед — 162,95 рубля вместо 133,56 рубля. Гумбатова рассказала, что она и коллеги рассчитывают на введение бесплатного питания для всех школьников, несмотря на отклонение законопроекта Госдумой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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