Пермский депутат заксобрания собирает команду для борьбы с промышленниками в Березниках

Депутат заксобрания Пермского края от «Справедливой России» Григорий Малинин планирует собрать команду местных предпринимателей, чтобы побороться за мандаты депутатов думы Березников. Выборы, на которые кандидатов традиционно выставляют местные крупные промпредприятия, намечены на сентябрь. Источники URA.RU в территории говорят, что Малинин вместе с командой хочет взять треть мест.
«Сейчас в думе Березников есть два депутата. Это Александр Кивелев, он выиграл довыборы в сентябре 2024 года, и Дмитрий Горяев. Оба являются помощниками Малинина и состоят в „Справедливой России“. Эти идут в думу точно. И плюс еще Малинин, и местные эсеры собираются подтянуть местных предпринимателей средней руки», — говорят собеседники агентства.
Для блокирующего пакета альянсу Малинина надо провести девять человек (всего в думе 28 мест). Два уже есть. Всем предлагают выдвижение от СР — то есть освобождение от обязанности собирать подписи. «Справедливости ради надо отметить, что у эсеров сильное отделение в Березниках. Возможно, единственно рабочее. Достаточно сказать, что в сентябре на довыборах в думу, где была серьезная конкуренция, победил кандидат от партии. Это серьезный соперник», — отмечают инсайдеры.
Григорий Малинин называет домыслами информацию, что собирает команду. «Два человека у партии есть в думе Березников, есть представительство, и этого достаточно», — отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что эсеры начали готовиться к выборам губернатора.
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