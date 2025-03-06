В Тюменской области родились «королевские» близнецы

В Тюменской области в 2025 году родилось 14 пар разнополых близнецов
© Служба новостей «URA.RU»
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«Королевские» двойни рождаются в одном случае на 1000 беременностей
«Королевские» двойни рождаются в одном случае на 1000 беременностей Фото:

В Тюменской области с начала 2025 года родилось 14 «королевских» близнецов: малышей разного пола, которые появились на свет в результате одной беременности. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.

«В 2025 году в Тюменской области родилось 14 „королевских“ двоен (разнополых близнецов). В 2024 году таковых было 49», — рассказали депздраве.

Ранее URA.RU писало, что в семье тюменцев родилась третья двойня подряд. Счастливые родители, у которых семеро детей, удивили даже медиков.

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В Тюменской области с начала 2025 года родилось 14 «королевских» близнецов: малышей разного пола, которые появились на свет в результате одной беременности. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «В 2025 году в Тюменской области родилось 14 „королевских“ двоен (разнополых близнецов). В 2024 году таковых было 49», — рассказали депздраве. Ранее URA.RU писало, что в семье тюменцев родилась третья двойня подряд. Счастливые родители, у которых семеро детей, удивили даже медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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