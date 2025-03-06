В Тюменской области родились «королевские» близнецы

«Королевские» двойни рождаются в одном случае на 1000 беременностей
В Тюменской области с начала 2025 года родилось 14 «королевских» близнецов: малышей разного пола, которые появились на свет в результате одной беременности. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.
«В 2025 году в Тюменской области родилось 14 „королевских“ двоен (разнополых близнецов). В 2024 году таковых было 49», — рассказали депздраве.
Ранее URA.RU писало, что в семье тюменцев родилась третья двойня подряд. Счастливые родители, у которых семеро детей, удивили даже медиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!