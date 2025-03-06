Тимошенко и Порошенко сделали заявление о выборах на Украине

Глава оппозиционной украинской партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) сделали совместное заявление. Они отметили, что выборы на Украине не могут состояться до прекращения боевых действий. Порошенко также подчеркнул, что работает в этом направлении при поддержке США.
«Мы публично и прозрачно работаем с американскими партнерами, имея целью сохранение двухпартийной поддержки Украины», — написал Порошенко в своем telegram-канале. Оба политика отметили, что выборы на Украине не могут состояться до прекращения боевых действий. Они подчеркнули открытость своих контактов с американскими партнерами, добавив, что активно работают над достижением справедливого мира.
Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ на информацию о своей возможной отставке заявил, что такое решение зависит только от народа Украины. По его словам, он готов уйти с поста, если это приведет к миру. Пока выборы, которые должны были состояться в марте 2024 года, отменены из-за продолжающегося военного положения. Оно было введено в начале 2022 года и продляется каждые три месяца.
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