В Пермском крае на развитие лыжного спорта направят 35 млн рублей

В четырех территориях Пермского края в 2025 году будут оборудованы три лыжные базы и построена лыжероллерная трасса. На эти цели из краевой казны направят 24 млн рублей, еще 11 млн в рамках софинансирования выделят муниципалитеты.
«В Куеде на базах „Центра развития культуры, спорта и молодежной политики“ установят вакс-кабины для переодевания и хранения инвентаря. То же самое появится и в спортивной школе Нытвы. Еще там установят навесное оборудование для снегоуплотнительной техники», — сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края на своем сайте.
Кроме того, в поселке Горном Пермского округа постоят модульную лыжную базу. Спортобъект вместит в себя раздевалки, тренерские, помещения для хранения и проката инвентаря, душевые и туалеты. А в Кудымкаре на базе детско-юношеской спортивной школы возведут лыжероллерную трассу.
Ранее глава региона Дмитрий Махонин подчеркивал необходимость увеличения числа спортобъектов. Поэтому за последние пять лет при поддержке властей в регионе появились 14 модульных лыжных баз и три лыжероллерные трассы. Вместе с тем проведена модернизация действующих объектов. А в Чусовом появилась снегоуплотнительная техника.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми определен подрядчик по строительству лыжероллерной трассы на улице Агрономической, 23. Им стало ООО «Техдоргрупп». Объект будет оснащен системой освещения и видеонаблюдения, электронным информационным табло, веревочной сеткой при спусках на поворотах. Это нужно для безопасности спортсменов. Летом там смогут кататься на лыжероллерах, а зимой — на лыжах.
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