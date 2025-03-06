Праздничный автобус проехал по популярному маршруту №64 (архивное фото)
В Челябинске 6 марта на линию вышел ретро-автобус «Икарус», в салоне которого звучали песни хора ветеранов «Металлочка». Об этом сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог».
«Сегодня пассажиры в салоне ретро автобуса смогли бесплатно послушать песни в исполнении хора ветеранов „Металлочка“ и насладиться атмосферой праздника», — говорится в сообщении telegram-канала. Желтый ретро-автобус проследовал по маршруту №64 от железнодорожного вокзала до автобусного парка.
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