«Икарус» в Челябинске запустили в праздничный рейс. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праздничный автобус проехал по популярному маршруту №64 (архивное фото)
Праздничный автобус проехал по популярному маршруту №64 (архивное фото) Фото:

В Челябинске 6 марта на линию вышел ретро-автобус «Икарус», в салоне которого звучали песни хора ветеранов «Металлочка». Об этом сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог».

«Сегодня пассажиры в салоне ретро автобуса смогли бесплатно послушать песни в исполнении хора ветеранов „Металлочка“ и насладиться атмосферой праздника», — говорится в сообщении telegram-канала. Желтый ретро-автобус проследовал по маршруту №64 от железнодорожного вокзала до автобусного парка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 6 марта на линию вышел ретро-автобус «Икарус», в салоне которого звучали песни хора ветеранов «Металлочка». Об этом сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог». «Сегодня пассажиры в салоне ретро автобуса смогли бесплатно послушать песни в исполнении хора ветеранов „Металлочка“ и насладиться атмосферой праздника», — говорится в сообщении telegram-канала. Желтый ретро-автобус проследовал по маршруту №64 от железнодорожного вокзала до автобусного парка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...