В Челябинске на линию выйдет ретро-автобус, в салоне которого прозвучат песни хора ветеранов «Металлочка». Автобус проследует 6 марта по маршруту №64, сообщила пресс-служба МУП «Служба организации движения».
«Где-то грустит один „Икарус“, поэтому мы решили взбодрить легенду автобусного движения и устроить праздничную поездку в преддверии Международного женского дня. В салоне автобуса прозвучат песни в исполнении хора ветеранов „Металлочка“», — сообщила пресс-служба челябинского предприятия в telegram-канале. Желтый «Икарус-280» проследует по маршруту №64 от железнодорожного вокзала до автобусного парка 6 марта.
Старт будет дан в 11:00 от остановки «Автовокзал Центральный» (по улице Степана Разина). Проезд бесплатный, добавили в пресс-службе предприятия.
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