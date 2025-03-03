03 марта 2025

«Икарус» с баяном и хором запустят по маршруту 64 в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобус проследует от вокзала (архивное фото)
Автобус проследует от вокзала (архивное фото) Фото:

В Челябинске на линию выйдет ретро-автобус, в салоне которого прозвучат песни хора ветеранов «Металлочка». Автобус проследует 6 марта по маршруту №64, сообщила пресс-служба МУП «Служба организации движения».

«Где-то грустит один „Икарус“, поэтому мы решили взбодрить легенду автобусного движения и устроить праздничную поездку в преддверии Международного женского дня. В салоне автобуса прозвучат песни в исполнении хора ветеранов „Металлочка“», — сообщила пресс-служба челябинского предприятия в telegram-канале. Желтый «Икарус-280» проследует по маршруту №64 от железнодорожного вокзала до автобусного парка 6 марта.

Старт будет дан в 11:00 от остановки «Автовокзал Центральный» (по улице Степана Разина). Проезд бесплатный, добавили в пресс-службе предприятия.

Вот такой ретро автобус выйдет на линию в Челябинске
Вот такой ретро автобус выйдет на линию в Челябинске
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на линию выйдет ретро-автобус, в салоне которого прозвучат песни хора ветеранов «Металлочка». Автобус проследует 6 марта по маршруту №64, сообщила пресс-служба МУП «Служба организации движения». «Где-то грустит один „Икарус“, поэтому мы решили взбодрить легенду автобусного движения и устроить праздничную поездку в преддверии Международного женского дня. В салоне автобуса прозвучат песни в исполнении хора ветеранов „Металлочка“», — сообщила пресс-служба челябинского предприятия в telegram-канале. Желтый «Икарус-280» проследует по маршруту №64 от железнодорожного вокзала до автобусного парка 6 марта. Старт будет дан в 11:00 от остановки «Автовокзал Центральный» (по улице Степана Разина). Проезд бесплатный, добавили в пресс-службе предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...