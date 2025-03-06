Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о превращении Украины в «стального дикобраза», задавшись вопросом, хочет ли она на самом деле сделать Украину «шипованной свиньей». Она отметила, что украинские власти уже давно стали таким «дикобразом».
«Фон дер Ляйен призвала всех своих единомышленников занять позицию силы и превратить Украину в „стального дикобраза“. Дословно из перевода — „шипованная свинья“. Прошу прощения, вы хотите превратить Украину в шипованную свинью? Мне кажется, киевский режим давно уже превратился в шипованную свинью и „стального дикобраза“», — заявила Захарова в эфире «России 24».
Она также подвергла сомнению реальную роль Украины с точки зрения Запада, указывая, что судьба страны регулируется людьми, которые не имеют к ней прямого отношения, такими как фон дер Ляйен и представители НАТО. Захарова выразила недоумение относительно того, как Европа может диктовать условия извне, несмотря на разговоры о демократии и народном выборе.
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