NYT: администрация Трампа начала массовые сокращения в ЦРУ

Администрация президента США Дональда Трампа инициировала массовые сокращения в ЦРУ, затронув в первую очередь сотрудников, принятых за последние два года. Об этом пишет газета The New York Times.
«Некоторых сотрудников, нанятых за последние два года, вызвали за пределы штаб-квартиры в Лэнгли, где они были вынуждены сдать свои удостоверения личности сотрудникам службы безопасности», — говорится в материале газеты. Там добавили, что увольнения касаются в основном тех, кто находится на испытательном сроке.
В ЦРУ подтвердили информацию о сокращениях, однако точное количество уволенных сотрудников не было раскрыто. Это создало атмосферу паники среди молодых работников, многие из которых опасаются вызовов на собрания, которые могут закончиться увольнением. Сообщается, что всем работникам ЦРУ также предложили добровольно уволиться с выплатой в размере восьмимесячной зарплаты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.