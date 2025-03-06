Захарова заявила, что Украине не нужны передышки

Западные страны стремятся добиться передышки для Украины, но для урегулирования конфликта это неприемлемо. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Никакие передышки на фронте для ВСУ неприемлемы, для урегулирования на Украине нужны твердые договоренности», — заявила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. По ее словам, такая передышка позволит Киеву с помощью западных союзников укрепить свой военный потенциал и подготовиться к возможным попыткам реванша.
Захарова также подчеркнула, что необходимы твердые договоренности о конечном урегулировании конфликта, иначе любые временные передышки и перегруппировки будут приводить к противоположным результатам. Она добавила, что размещение на территории Украины вооруженных сил европейских стран является абсолютно неприемлемым, что усугубляет напряженность в регионе.
Ранее агентство Reuters писало, что Франция и Великобритания стремятся «в ближайшее время» завершить переговоры с Украиной относительно деталей плана по урегулированию конфликта. Он включает в себя «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», а также подразумевает прекращение огня на один месяц. На втором этапе на Украину должны быть введены миротворцы.
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