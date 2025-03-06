«Ленинград» возвращается к гастролям, на очереди Екатеринбург

Группа «Ленинград» во главе с солистом Сергеем Шнуровым, который не раз попадал в скандалы, возвращается к гастролям: спустя шесть лет коллектив планирует заехать и в Екатеринбург. Концерт намечен на 14 июня, сообщает «Екатеринбург Арена».
«Пожалуй, это самая невероятная новость года, ведь концерт состоится уже через 3 месяца! Если в Питере — пить, то в Екб будем петь. Приходите на стадион хоть на лабутенах, хоть в старых кедах. Будет жара», — пишут организаторы. Билеты уже появились в продаже. Минимальная цена — 2500 рублей, максимальная — 20 тысяч.
Последний раз «Ленинград» выступали в Екатеринбурге в 2019 году. Тогда музыканты собрали на одной площадке 30 тысяч человек и заявили, что распускают группу. В 2020 году Шнуров полностью сменил состав и выступал только на корпоративах.
Спустя четыре года появились слухи, что Инстасамка станет новой солисткой группы, но лидер «Ленинграда» их опроверг. Артисты лишь выпустили совместный альбом.
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