Губерниев объявил о доппризе для биатлонистов на Кубке России в Златоусте

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев объявил о дополнительном призе для биатлонистов, участвующих в финале Кубка России в Златоуст. Команда «Матч ТВ» определит, кто будет быстрее всех на первом отрезке дистанции. Самые быстрые и получат приз в 25 тысяч рублей, сообщил Губерниев в своем telegram-канале.
«Мы придумали приз „Матч ТВ“ за победу на первой отсечке, где фиксируется время. У женщин это 900 метров, у мужчин 1,7 километра. Приз — 25 тысяч рублей. За лучший результат как в мужском, так и женском спринте (на первой отсечке времени). Также победитель получит специально изготовленные кубки!» — сообщил Губерниев.
Комментатор убежден, что такой приз сможет мотивировать участников. За него точно будут бороться спортсмены из нижней части протокола, которые не очень уверенно чувствуют себя на огневых рубежах, — для них это будет отличная возможность заработать.
Кубок России пройдет на стадионе имени Ишмуратовой в Златоусте с 7 по 9 марта. Для зрителей запустили мультимодальный маршрут «Челябинск — Златоуст — лыжно-биатлонный комплекс им. С. И. Ишмуратовой». Что еще нужно знать о соревнованиях — в материале URA.RU.
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