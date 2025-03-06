Сколько болельщиков смогут посетить Кубок России по биатлону в Златоусте

На каждой гонке финала Кубка России по биатлону в Златоусте Челябинской области будет присутствовать по 4,5 тысячи зрителей. Как передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции, посвященной старту Кубка, суммарно соревнования посетят 13,5 тысячи зрителей.
«Три тысячи зрителей будут находится на трибунах. Еще 1,5 тысячи будет распределено по трассе. Рассматриваем дополнительные места и билеты в продажу, потому что есть запрос. Будем искать возможности запустить всех», — передает корреспондент URA.RU министра спорта региона Владимира Иванова. За три дня соревнований гонки посетят 13,5 тысячи человек.
Посетителям также планируют раздавать сувенирную продукцию. Как уточнили на пресс-конференции, мерч получат участники активностей, а площадка с подарками будет действовать на протяжении всего дня. Зрителям раздадут браслеты, рюкзаки, худи, футболки и термокружки.
Кубок России по биатлону пройдет в Златоусте с 7 по 9 марта. Билеты полностью раскупили за несколько дней до соревнований. «Голос биатлона» телекомментатор Дмитрий Губерниев уже прибыл в Златоуст, в последний день соревнований спортивный комментатор устроит фанвстречу.
На время соревнований по городу запустят бесплатные автобусы, которые будут курсировать от двух остановок до биатлонного комплекса. На самой площадке увеличили количество парковочных мест и установили обогреваемые павильоны.
URA.RU подготовило памятку для зрителей Кубка. Она поможет определиться с маршрутом до комплекса, найти, где перекусить и остаться на ночлег, а также развлечься.
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