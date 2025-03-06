Зефирные тюльпаны и персональная песня: необычные подарки для девушек в Кургане на 8 марта

Необычные подарки для девушек на 8 Марта предлагают в Кургане. URA.RU собрало подборку таких предложений.
Необычные букеты
На сайте «Авито» предлагают цветочные букеты из мыла, букеты из атласных лент, из бабочек. Стоимость варьируются от 70 рублей за отдельный цветок до 1200 рублей за букет. Есть доставка. Также на выбор съедобные букеты: зефирные тюльпаны, пирожные-цветы, клубника в шоколаде, шоколадные наборы из цветов, букеты из жвачек Love is, букеты из конфет. Стоимость абсолютно разная, на любой кошелек.
Песня в подарок
Написать песню с вашей историей любви не так уж дорого. Согласно данным «Авито», стоимость варьируется от 400 до 850 рублей.
Поход на концерт в местные заведения
8 марта в Кургане выступят музыкальные коллективы со специальными программами для девушек. Например, в баре «Шашлык&пляски» выступит кавер-группа Jackpot из Тюмени. В Harats Irish pub рок-хиты для дам исполнит кавер-группа «Авантюра». А в рестоклубе «Гости» выступит кавер-группа Well-Dance Band. 7 марта в ресторане «Марани» песни для прекрасной половины человечества исполнит курганская кавер-группа «Овертайм».
Иные подарки
Любительницам стендапа предлагают сходить на выступление Сауле Юсуповой. Интересные спектакли и концерты будут проходить в драмтеатре и филармонии. Да и классические тюльпаны и места на заднем ряду в кинотеатре на 8 Марта никто не отменял.
Еще в Кургане женщины выразили особый интерес к путешествиям как желаемому подарку, согласно опросу сервиса по поиску работы. Часть участниц опроса не против получить подарок деньгами, а другие очень хотят билеты не только в кино и театры, но и в музеи.
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