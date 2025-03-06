Актер Калюжный занервничал после допроса

Актер Глеб Калюжный, обвиняемый в уклонении от военной службы, покинул здание Следственного комитета (СК) после завершения допроса. На вопросы журналистов он не ответил и продемонстрировал признаки нервозности в своем поведении.
«Глеб отказался комментировать нам, пойдет ли он в итоге в армию, — включил полный игнор», — пишет telegram-канал Shot. Актера искали в нескольких регионах России, поскольку в течение шести лет он не являлся в военкомат по повесткам.
Несмотря на регулярные вызовы, Калюжный ни разу не посетил военкомат и даже сменил место проживания. В 2016 году он окончил школу и только недавно стал студентом университета «Синергия», что может свидетельствовать о попытке получить отсрочку от армии. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы по статье 328 УК РФ. В 2023 году он снялся в фильме «14+: Продолжение», где его персонаж стремился в армию, несмотря на неодобрение матери.
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