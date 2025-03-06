Замминистра образования Свердловской области Юрий Зеленов, указ об увольнении которого днем 6 марта подписал губернатор Евгений Куйвашев (как и анонсировало URA.RU), публично обвинил во лжи его неформальную советницу Аксану Панову. Перепалка произошла в Telegram.
В подконтрольном ей канале «Не для протокола» Панова, сообщая, что Зеленов покидает должность, припомнила скандал от 2022 года. «Тогда он потребовал от директоров школ оставить не менее 10 сообщений от каждого учреждения под постами о 88-летии региона и отмене QR-кодов в торговых центрах (речь также шла о позитивных отзывах в соцсетях собиравшегося на выборы Куйвашева — прим. ред.). После резонанса Зеленов написал заявление об увольнении, но оно не было принято», — говорится в посте.
Зеленов в комментарии под постом ответил: «Как вам не стыдно писать ложь... Вам не удалось найти ни одного учителя из 34 тысяч учителей и ни одного директора школы области, который бы подтвердил то, о чем пишете вы».
При этом точно так же публично Зеленов в 2022-м брал ответственность на себя, утверждал, что поручение придумал именно он. «Это была моя инициатива, и нужды в подобном обращении не было. Считаю правильным обратиться к губернатору о своей отставке, что сегодня и будет сделано», — писал тогда Зеленов коллегам.
Когда было объявлено, что начальство в итоге простило его, в губернаторской резиденции намекали, что публичное раскаяние Зеленова и попытка уйти в отставку могли быть инсценировкой. Кто-то ведь должен был взять на себя ответственность за раздачу политических установок работникам образования.
То, что Зеленов уходит в отставку, URA.RU рассказало еще 14 февраля. Считается, что он устроится в УрГПУ, который с осени 2024-го возглавляет его бывший многолетний начальник Юрий Биктуганов.
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