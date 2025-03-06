Жителям Абхазии исполнили мечту 30-летней давности

Открытие международного аэропорта в Сухуме стало значимым событием для населения Абхазии, ожидавшего этого более 30 лет. Это произошло благодаря поддержке России, отметил новоизбранный президент Абхазии Бадра Гунба в своем первом интервью после выборов.
«Хотел бы еще раз отметить, что в этом году мы начинаем регулярные рейсы. Восстановлен наш международный аэропорт. То, чего население Абхазии ждало более чем 30 лет, это очень важное инфраструктурное решение, которое не могло бы состояться без поддержки Российской Федерации», — передает слова Гунбы ТАСС.
Он добавил, что отношения с Россией остаются основным приоритетом во внешней политике Абхазии. РФ, по словам Гунбы, последовательно поддерживает Абхазию во всех сферах, включая безопасность и социально-экономическое развитие, а также в вопросах инфраструктуры. За последние годы в экономику Абхазии вложены миллиарды рублей инвестиций, что создает рабочие места и способствует развитию различных отраслей, заключил президент Абхазии.
Бадра Гунба избран новым президентом Абхазии. Он набрал 54,73% голосов во втором туре голосования, по данным ЦИК. Его соперник Адгур Ардзинба получил 41,54%. Гунба уже занимал пост исполняющего обязанности президента с ноября 2024 года по январь 2025 года и ранее был вице-президентом.
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