Бадра Гунба победил на выборах президента Абхазии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бадра Гунба одержал победу на выборах в президенты Абхазии
Бадра Гунба одержал победу на выборах в президенты Абхазии Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Абхазии

Бадра Гунба избран новым президентом Абхазии. Об этом сообщил в ЦИК Абхазии. Сегодня в республике завершился второй тур голосования. 

«Бадра Гунба набрал на повторном голосовании на выборах президента Абхазии 54,73% голосов, Адгур Ардзинба — 41,54%», — опубликовал данные ЦИК Абхазии. «По итогам повторного голосования избранным президентом Абхазии стал Гунба Бадра Зурабович», — объявил глава ЦИК Дмитрий Маршан. С ноября 2024 года по январь 2025-го Гунба занимал пост исполняющего обязанности главы государства, а до этого был вице-президентом.

В первом туре выборов Бадра Гунба получил 46,38% голосов, а его конкурент Ардзинба — 36,92%. Явка зарегистрированных избирателей составила 134,5 тысячи. Для победы кандидату необходимо было набрать больше голосов, чем у его соперника и чем у категории «против всех». Для участия в голосовании функционировали 152 избирательных участка внутри страны и два за рубежом. Безопасность на выборах обеспечивали более тысячи сотрудников милиции.

Ранее Бадра Гунба заявил, что он победил во втором туре на президентских выборах. Свое заявление он озвучил в ходе встречи со сторонниками штаба. «Это результат голосования нашего народа. Это не победа команды Бадры Гунбы и Беслана Бигвавы, это должно стать победой народа Абхазии ради будущего нашей страны», — сказал он.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бадра Гунба избран новым президентом Абхазии. Об этом сообщил в ЦИК Абхазии. Сегодня в республике завершился второй тур голосования.  «Бадра Гунба набрал на повторном голосовании на выборах президента Абхазии 54,73% голосов, Адгур Ардзинба — 41,54%», — опубликовал данные ЦИК Абхазии. «По итогам повторного голосования избранным президентом Абхазии стал Гунба Бадра Зурабович», — объявил глава ЦИК Дмитрий Маршан. С ноября 2024 года по январь 2025-го Гунба занимал пост исполняющего обязанности главы государства, а до этого был вице-президентом. В первом туре выборов Бадра Гунба получил 46,38% голосов, а его конкурент Ардзинба — 36,92%. Явка зарегистрированных избирателей составила 134,5 тысячи. Для победы кандидату необходимо было набрать больше голосов, чем у его соперника и чем у категории «против всех». Для участия в голосовании функционировали 152 избирательных участка внутри страны и два за рубежом. Безопасность на выборах обеспечивали более тысячи сотрудников милиции. Ранее Бадра Гунба заявил, что он победил во втором туре на президентских выборах. Свое заявление он озвучил в ходе встречи со сторонниками штаба. «Это результат голосования нашего народа. Это не победа команды Бадры Гунбы и Беслана Бигвавы, это должно стать победой народа Абхазии ради будущего нашей страны», — сказал он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...