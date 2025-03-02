Бадра Гунба избран новым президентом Абхазии. Об этом сообщил в ЦИК Абхазии. Сегодня в республике завершился второй тур голосования.
«Бадра Гунба набрал на повторном голосовании на выборах президента Абхазии 54,73% голосов, Адгур Ардзинба — 41,54%», — опубликовал данные ЦИК Абхазии. «По итогам повторного голосования избранным президентом Абхазии стал Гунба Бадра Зурабович», — объявил глава ЦИК Дмитрий Маршан. С ноября 2024 года по январь 2025-го Гунба занимал пост исполняющего обязанности главы государства, а до этого был вице-президентом.
В первом туре выборов Бадра Гунба получил 46,38% голосов, а его конкурент Ардзинба — 36,92%. Явка зарегистрированных избирателей составила 134,5 тысячи. Для победы кандидату необходимо было набрать больше голосов, чем у его соперника и чем у категории «против всех». Для участия в голосовании функционировали 152 избирательных участка внутри страны и два за рубежом. Безопасность на выборах обеспечивали более тысячи сотрудников милиции.
Ранее Бадра Гунба заявил, что он победил во втором туре на президентских выборах. Свое заявление он озвучил в ходе встречи со сторонниками штаба. «Это результат голосования нашего народа. Это не победа команды Бадры Гунбы и Беслана Бигвавы, это должно стать победой народа Абхазии ради будущего нашей страны», — сказал он.
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