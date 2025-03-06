На Оксимирона* подали первый иск за изнасилование

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Оксимирона* вызывают на допрос, пишет «Осторожно, новости»
Оксимирона* вызывают на допрос, пишет «Осторожно, новости» Фото:

На рэпера Оксимирона (настоящее имя Мирон Федоров, признан Минюстом РФ иноагентом) подали первый иск за изнасилование. Девушка Виктория обратилась в Следственный комитет (СК) с просьбой допросить рэпера.

«Виктория обратилась в органы с просьбой проверить рэпера и допросить его», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». По словам девушки, с 2008 года, когда ей было 13 лет, Оксимирон вел с ней переписку на тему сексуальных отношений.

Она утверждает, что три года спустя во время концерта в Уфе стала жертвой насилия со стороны артиста. Допросить Оксимирона в России будет непросто, поскольку он находится в розыске и живет за границей.

*Рэпер Оксимирон признан иностранным агентом на территории РФ

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На рэпера Оксимирона (настоящее имя Мирон Федоров, признан Минюстом РФ иноагентом) подали первый иск за изнасилование. Девушка Виктория обратилась в Следственный комитет (СК) с просьбой допросить рэпера. «Виктория обратилась в органы с просьбой проверить рэпера и допросить его», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». По словам девушки, с 2008 года, когда ей было 13 лет, Оксимирон вел с ней переписку на тему сексуальных отношений. Она утверждает, что три года спустя во время концерта в Уфе стала жертвой насилия со стороны артиста. Допросить Оксимирона в России будет непросто, поскольку он находится в розыске и живет за границей. *Рэпер Оксимирон признан иностранным агентом на территории РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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