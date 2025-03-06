Вице-мэра Троицка Андреева арестовали из-за взятки в 50 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Следующие два месяца Андрей Андреев проведет в СИЗО
Следующие два месяца Андрей Андреев проведет в СИЗО Фото:

Стала известна сумма взятки, за которую накануне был задержан вице-мэр Троицка (Челябинская область) Андрей Андреев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, сумма подношений составила 50 тысяч рублей. Поддавшийся, по версии следствия, соблазну Андреев 6 марта отправлен в СИЗО.

«Троицкий городской суд с учетом мнения прокурора избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Андреева задержали 5 марта. Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по области, совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ, СКР и Росгвардии буквально сорвали совещание в администрации: начался обыск, изъятие документов. По версии правоохранителей, еще будучи и.о. главы Троицка, Андреев получил деньги за трудоустройство местного жителя на должность администратора ПКиО им. Н.Д. Томина в МБУ «Центр досуга Троицка».

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Стала известна сумма взятки, за которую накануне был задержан вице-мэр Троицка (Челябинская область) Андрей Андреев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, сумма подношений составила 50 тысяч рублей. Поддавшийся, по версии следствия, соблазну Андреев 6 марта отправлен в СИЗО. «Троицкий городской суд с учетом мнения прокурора избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Андреева задержали 5 марта. Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по области, совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ, СКР и Росгвардии буквально сорвали совещание в администрации: начался обыск, изъятие документов. По версии правоохранителей, еще будучи и.о. главы Троицка, Андреев получил деньги за трудоустройство местного жителя на должность администратора ПКиО им. Н.Д. Томина в МБУ «Центр досуга Троицка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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