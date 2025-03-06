Вице-мэра Троицка Андреева арестовали из-за взятки в 50 тысяч рублей

Стала известна сумма взятки, за которую накануне был задержан вице-мэр Троицка (Челябинская область) Андрей Андреев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, сумма подношений составила 50 тысяч рублей. Поддавшийся, по версии следствия, соблазну Андреев 6 марта отправлен в СИЗО.
«Троицкий городской суд с учетом мнения прокурора избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Андреева задержали 5 марта. Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по области, совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ, СКР и Росгвардии буквально сорвали совещание в администрации: начался обыск, изъятие документов. По версии правоохранителей, еще будучи и.о. главы Троицка, Андреев получил деньги за трудоустройство местного жителя на должность администратора ПКиО им. Н.Д. Томина в МБУ «Центр досуга Троицка».
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