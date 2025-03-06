День оленевода, семейные батлы и концерты к 8 марту: как провести выходные на Ямале

В выходные на Ямале отметят Международный женский день. По всему региону в честь праздника будут организованны концертные и развлекательные программы. А в Новом Уренгое 8 и 9 марта пройдет празднование Дня оленевода. Для гостей и жителей подготовили насыщенную программу с концертами, экстремальными видами спорта и зрелищными шоу. Как провести выходные на ямале — читайте на URA.RU.
8 марта
В городах и селах Ямала пройдут концерты и развлекательные программы, посвященные Международному женскому дню. В Ноябрьске покажут спектакли «Пиковая дама» и «Номер 13» в исполнении местных актеров.
- Концерт «За все тебя благодарю» — 8 марта, 14:00. Тазовский район, село Гыда, Дом культуры;
- Концерт «Женский день календаря» — 8 марта, 14:00. Тазовский район, село Антипаюта, Дом культуры;
- Концерт «Девчата: по-новому» — 8 марта, 15:00. Пуровский район, поселок Уренгой, Дом культуры «Маяк»;
- Семейная программа «Вот и 8 марта» — 8 марта, 17:00. Салехард, Центр досуга «Притяжение»;
- Программа «Улыбайтесь, девчонки» — 8 марта, 12:00. Тарко-Сале, Дом культуры «Юбилейный»;
- Спектакль «Пиковая дама» — 8 марта, 18:00. Ноябрьск, Дворец культуры и кино «Русь»;
- «Номер 13» — 9 марта, 19:00. Ноябрьск, Дворец культуры и кино «Русь»;
- Фестиваль национальной песни «Наследие Арктики» — 8 марта, 12:00. Новый Уренгой, Городской дворец культуры «Октябрь».
День оленевода
Праздник отметят 8 и 9 марта в Новом Уренгое на городском пляже на берегу реки Седэяха. Для горожан устроят соревнования по традиционным видам спорта, прогулки на оленьих упряжках, выступления местных артистических коллективов и другие активности.
Особым событием станет фристайл на снегоходах, багги и мотоциклах 9 марта. Мероприятие проведет Алексей Колесников, который является основоположником фристайл-мотокросса в России. Впервые в газовой столице будет курсировать бесплатный автобус.
Развлекательные программы и мастер-классы
В Салехарде 9 марта пройдут семейные соревнования — 70 семей сразятся в хоккее в валенках и этнобиатлоне. В Муравленко член Союза театральных деятелей РФ Юлия Батурина обучит местных жителей актерскому мастерству.
- Мультиспортивная семейная лига — 9 марта, 11:00. Салехард, озеро Лебяжье;
- Программа «Экскурсия с обрядами» — 8 марта 12:00, 9 марта 10:00. Салехард, природно-этнографический комплекс поселка Горнокнязевска;
- Мастер-класс «Актер. Начало» — 9 марта, 13:00. Муравленко, о тдел досуговой деятельности «Лира»;
- Мастер-класс «Основы видеомонтажа» — 9 марта, 13:00. Ямальский район, село Яр-Сале, детская библиотека;
- Выставка «Ямал на ткани» — 8 и 9 марта 10:00. Надым, музей истории и археологии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!