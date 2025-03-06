06 марта 2025

День оленевода, семейные батлы и концерты к 8 марту: как провести выходные на Ямале

В городах и селах Ямала 8 марта проведут праздничные концерты
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое 8 марта пройдет фестиваль национальной песни «Наследие Арктики»
В Новом Уренгое 8 марта пройдет фестиваль национальной песни «Наследие Арктики» Фото:

В выходные на Ямале отметят Международный женский день. По всему региону в честь праздника будут организованны концертные и развлекательные программы. А в Новом Уренгое 8 и 9 марта пройдет празднование Дня оленевода. Для гостей и жителей подготовили насыщенную программу с концертами, экстремальными видами спорта и зрелищными шоу. Как провести выходные на ямале — читайте на URA.RU.

8 марта

В городах и селах Ямала пройдут концерты и развлекательные программы, посвященные Международному женскому дню. В Ноябрьске покажут спектакли «Пиковая дама» и «Номер 13» в исполнении местных актеров.

  • Концерт «За все тебя благодарю»  8 марта, 14:00. Тазовский район, село Гыда, Дом культуры;
  • Концерт «Женский день календаря» — 8 марта, 14:00. Тазовский район, село Антипаюта, Дом культуры;
  • Концерт «Девчата: по-новому»  8 марта, 15:00. Пуровский район, поселок Уренгой, Дом культуры «Маяк»;
  • Семейная программа «Вот и 8 марта» — 8 марта, 17:00. Салехард, Центр досуга «Притяжение»;
  • Программа «Улыбайтесь, девчонки» — 8 марта, 12:00. Тарко-Сале, Дом культуры «Юбилейный»;
  • Спектакль «Пиковая дама» — 8 марта, 18:00. Ноябрьск, Дворец культуры и кино «Русь»;
  • «Номер 13» — 9 марта, 19:00. Ноябрьск, Дворец культуры и кино «Русь»;
  • Фестиваль национальной песни «Наследие Арктики» — 8 марта, 12:00. Новый Уренгой, Городской дворец культуры «Октябрь».

День оленевода

Праздник отметят 8 и 9 марта в Новом Уренгое на городском пляже на берегу реки Седэяха. Для горожан устроят соревнования по традиционным видам спорта, прогулки на оленьих упряжках, выступления местных артистических коллективов и другие активности.

Особым событием станет фристайл на снегоходах, багги и мотоциклах 9 марта. Мероприятие проведет Алексей Колесников, который является основоположником фристайл-мотокросса в России. Впервые в газовой столице будет курсировать бесплатный автобус. 

Развлекательные программы и мастер-классы

В Салехарде 9 марта пройдут семейные соревнования — 70 семей сразятся в хоккее в валенках и этнобиатлоне. В Муравленко член Союза театральных деятелей РФ Юлия Батурина обучит местных жителей актерскому мастерству. 

  • Мультиспортивная семейная лига — 9 марта, 11:00. Салехард, озеро Лебяжье;
  • Программа «Экскурсия с обрядами» — 8 марта 12:00, 9 марта 10:00. Салехард, природно-этнографический комплекс поселка Горнокнязевска;
  • Мастер-класс «Актер. Начало» — 9 марта, 13:00. Муравленко, о тдел досуговой деятельности «Лира»;
  • Мастер-класс «Основы видеомонтажа» — 9 марта, 13:00. Ямальский район, село Яр-Сале, детская библиотека; 
  • Выставка «Ямал на ткани» — 8 и 9 марта 10:00. Надым, музей истории и археологии.

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В выходные на Ямале отметят Международный женский день. По всему региону в честь праздника будут организованны концертные и развлекательные программы. А в Новом Уренгое 8 и 9 марта пройдет празднование Дня оленевода. Для гостей и жителей подготовили насыщенную программу с концертами, экстремальными видами спорта и зрелищными шоу. Как провести выходные на ямале — читайте на URA.RU. 8 марта В городах и селах Ямала пройдут концерты и развлекательные программы, посвященные Международному женскому дню. В Ноябрьске покажут спектакли «Пиковая дама» и «Номер 13» в исполнении местных актеров. День оленевода Праздник отметят 8 и 9 марта в Новом Уренгое на городском пляже на берегу реки Седэяха. Для горожан устроят соревнования по традиционным видам спорта, прогулки на оленьих упряжках, выступления местных артистических коллективов и другие активности. Особым событием станет фристайл на снегоходах, багги и мотоциклах 9 марта. Мероприятие проведет Алексей Колесников, который является основоположником фристайл-мотокросса в России. Впервые в газовой столице будет курсировать бесплатный автобус.  Развлекательные программы и мастер-классы В Салехарде 9 марта пройдут семейные соревнования — 70 семей сразятся  в хоккее в валенках и этнобиатлоне. В Муравленко член Союза театральных деятелей РФ Юлия Батурина обучит местных жителей актерскому мастерству. 
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