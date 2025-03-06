Путин пообещал расширить помощь семьям участников СВО: кого ждут выплаты

На встрече с представителями фонда «Защитники Отечества» и его подопечными президент России Владимир Путин отметил мужество российских женщин, подчеркнув, что они знают цену себе и Отечеству. Он поздравил их с наступающим 8 Марта, отметив их ключевую роль как на фронте, так и в жизни военнослужащих. На встрече, трансляция которой шла на «России 24», глава государства также обсудил вопросы, касающиеся поддержки семей участников СВО.
Отдельное направление поддержки участников СВО будет выделено в соцконтракте
Владимир Путин поддержал создание отдельного направления поддержки для участников СВО в рамках программы социального контракта. Он отметил, что в рамках этой программы можно выделить отдельные направления и увеличить финансирование, что будет сделано.
Взрослые дети погибших бойцов СВО смогут получать выплаты
Президент России также поддержал идею включения совершеннолетних детей погибших бойцов СВО в список получателей выплат. Он поручил статс-секретарю — замминистра обороны Анне Цивилевой рассмотреть эту инициативу, отметив, что многие из них являются нуждающимися студентами. Кроме того, Путин предложил подумать о том, как государство сможет оказывать поддержку другим членам семей, достигшим совершеннолетия.
Будет продуман механизм защиты выплат для несовершеннолетних детей в неблагополучных семьях
Путин заявил, что готов обсудить защиту средств, предназначенных детям погибших участников СВО, которые, по словам представителей фонда «Защитники Отечества», могут использоваться некоторыми матерями нецелевым образом. Из-за этого к совершеннолетию у ребенка не остается средств ни на учебу в вузе, ни на жилье. В фонде предложили президенту РФ обдумать механизм, который помог бы защитить выплату.
Будет разработан единый стандарт поддержки для семей участников СВО
Глава государства также считает необходимым разработать единый стандарт региональной поддержки для семей участников СВО. Путин отметил, что в настоящее время поддержка оказывается по-разному в разных регионах, и согласился, что важно обобщить существующие подходы и дополнить стандарт предложениями из регионов.
Путин призвал помогать семьям погибших на СВО военнослужащих
Владимир Путин призвал оказывать помощь семьям погибших бойцов СВО, отметив, что трагедии неизбежны в любых вооруженных конфликтах. «Нам важно помочь тем, кто нуждается в поддержке, включая раненых и семьи погибших», — заявил он на встрече с сотрудниками фонда «Защитники Отечества».
Путин также добавил, что возможные решения по контролю за выплатами родственникам погибших не должны приводить к вмешательству в дела их семей. Кроме того, российский лидер отметил важность обеспечения будущего детей и подчеркнул, что любые меры должны учитывать интересы семей и не ущемлять женщин и матерей. «Главное — обеспечить интересы детей и не перегнуть палку», — добавил Путин.
Семьям погибших участников СВО будет предоставляться психологическая помощь
В частности, он заявил, что все виды помощи, включая психологическую, должны немедленно предоставляться родственникам пострадавших и погибших на специальной военной операции. «С первых дней нужно оказывать самые разные виды помощи», — отметил глава государства.
Путин поручил проработать вопрос о льготах для братьев, сестер и приемных детей участников СВО
Президент России поручил проработать вопрос о распространении мер социальной поддержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО. Он отметил, что такие меры не закреплены на законодательном уровне, так как эти дети не имеют соответствующего юридического статуса. Тем не менее идею он поддержал.
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