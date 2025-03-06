Орбан рассказал Украине о грустных итогах саммита ЕС

Орбан: саммит ЕС не пришел к соглашению о дальнейшей поддержке Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Орбан заявил, что обсуждение ситуации на Украине продолжиться сегодня вечером Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Европейские лидеры не смогли принять соглашение о продолжении поддержки Киева после прекращения помощи со стороны США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе.

«Американцы остановили поддержку Украины. Значительная часть европейцев хотела бы занять место американцев. Соглашения нет. Дискуссии продолжатся», — написал Орбан в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской).

Он также добавил, что дебаты по вопросу поддержки Украины будут возобновлены после переговоров об европейской безопасности. Венгерский премьер сообщил, что вечером, около 19.00 (21.00 мск), они снова вернутся к этой теме и продолжат разговор о будущем Украины.

Сегодня, 6 марта, в Брюсселе проходит экстренный саммит 27 стран — членов ЕС на фоне изменившейся позиции США по конфликту на Украине. На нем также будет присутствовать украинский лидер Владимир Зеленский.

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Европейские лидеры не смогли принять соглашение о продолжении поддержки Киева после прекращения помощи со стороны США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе. «Американцы остановили поддержку Украины. Значительная часть европейцев хотела бы занять место американцев. Соглашения нет. Дискуссии продолжатся», — написал Орбан в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской). Он также добавил, что дебаты по вопросу поддержки Украины будут возобновлены после переговоров об европейской безопасности. Венгерский премьер сообщил, что вечером, около 19.00 (21.00 мск), они снова вернутся к этой теме и продолжат разговор о будущем Украины. Сегодня, 6 марта, в Брюсселе проходит экстренный саммит 27 стран — членов ЕС на фоне изменившейся позиции США по конфликту на Украине. На нем также будет присутствовать украинский лидер Владимир Зеленский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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