Орбан рассказал Украине о грустных итогах саммита ЕС

Европейские лидеры не смогли принять соглашение о продолжении поддержки Киева после прекращения помощи со стороны США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе.
«Американцы остановили поддержку Украины. Значительная часть европейцев хотела бы занять место американцев. Соглашения нет. Дискуссии продолжатся», — написал Орбан в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской).
Он также добавил, что дебаты по вопросу поддержки Украины будут возобновлены после переговоров об европейской безопасности. Венгерский премьер сообщил, что вечером, около 19.00 (21.00 мск), они снова вернутся к этой теме и продолжат разговор о будущем Украины.
Сегодня, 6 марта, в Брюсселе проходит экстренный саммит 27 стран — членов ЕС на фоне изменившейся позиции США по конфликту на Украине. На нем также будет присутствовать украинский лидер Владимир Зеленский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.