Орбан рассказал Украине о грустных итогах саммита ЕС

Орбан: саммит ЕС не пришел к соглашению о дальнейшей поддержке Украины

06 марта 2025 в 21:50 Размер текста - 17 +

Орбан заявил, что обсуждение ситуации на Украине продолжиться сегодня вечером Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Европейские лидеры не смогли принять соглашение о продолжении поддержки Киева после прекращения помощи со стороны США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе. «Американцы остановили поддержку Украины. Значительная часть европейцев хотела бы занять место американцев. Соглашения нет. Дискуссии продолжатся», — написал Орбан в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской). Он также добавил, что дебаты по вопросу поддержки Украины будут возобновлены после переговоров об европейской безопасности. Венгерский премьер сообщил, что вечером, около 19.00 (21.00 мск), они снова вернутся к этой теме и продолжат разговор о будущем Украины. Сегодня, 6 марта, в Брюсселе проходит экстренный саммит 27 стран — членов ЕС на фоне изменившейся позиции США по конфликту на Украине. На нем также будет присутствовать украинский лидер Владимир Зеленский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европейские лидеры не смогли принять соглашение о продолжении поддержки Киева после прекращения помощи со стороны США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе. «Американцы остановили поддержку Украины. Значительная часть европейцев хотела бы занять место американцев. Соглашения нет. Дискуссии продолжатся», — написал Орбан в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской). Он также добавил, что дебаты по вопросу поддержки Украины будут возобновлены после переговоров об европейской безопасности. Венгерский премьер сообщил, что вечером, около 19.00 (21.00 мск), они снова вернутся к этой теме и продолжат разговор о будущем Украины. Сегодня, 6 марта, в Брюсселе проходит экстренный саммит 27 стран — членов ЕС на фоне изменившейся позиции США по конфликту на Украине. На нем также будет присутствовать украинский лидер Владимир Зеленский.