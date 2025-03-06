Член правления «Газпромнефти» Александр Дыбаль пожаловался на дотошность губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Стоя на сцене во время церемонии открытия кинофестиваля «Дух Огня», он пошутил, что все главы уделяли внимание мероприятию.
«Но он [Кухарук] не просто уделял. Он возглавил оргкомитеты. Я был на двух оргкомитетах, он создает нам проблемы своей требовательностью. Но все равно мы его благодарим», — заявил Дыбаль, который является партнером фестиваля.
Он начал перечислять вклад каждого югорского главы региона в фестиваль. Отметив, что первый губернатор Александр Филипенко создал «Дух огня», Дыбаль принялся хвалить экс-главу региона Наталью Комарову. А вот Кухарука, внезапно оговорившись, назвал Кифоруком. В зале на секунду воцарилась тишина, но затем неловкую паузу заглушили аплодисменты. Кухарук, сидящий в зале рядом с легендарным режиссером Эмиром Кустурицей, только посмеялся.
Ранее URA.RU публиковало фоторепортаж с церемонии открытия 23 фестиваля кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Гостями церемонии стали звездные артисты, на которых пришли посмотреть местные жители.
Видео: официальная страница правительства ХМАО, Югра «Вконтакте», церемония открытия фестиваля кинодебютов «Дух огня»
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