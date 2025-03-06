Маск тонко намекнул Зеленскому на исход выборов на Украине

Маск сказал, что Зеленский проиграет выборы на Украине со значительным отрывом
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский провалит выборы на Украине, заявил Маск
Зеленский провалит выборы на Украине, заявил Маск Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский потерпит значительное поражение на выборах, если они состоятся. Об этом заявил глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) и предприниматель Илон Маск.

«Украине необходимо провести выборы. Зеленский бы проиграл с большим отрывом», — написал Маск на своей странице в соцсети Х. Это заявление было сделано в ответ на комментарий, что смена власти — единственный способ достичь мира.

Маск ранее также предлагал Зеленскому покинуть страну для получения амнистии в нейтральном государстве. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы из-за военного положения были отменены. Президент РФ Владимир Путин отметил, что легитимной властью на Украине осталась Верховная рада. Кроме того, президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского, обвиняя его в диктатуре и нежелании проводить выборы.

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Украинский лидер Владимир Зеленский потерпит значительное поражение на выборах, если они состоятся. Об этом заявил глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) и предприниматель Илон Маск. «Украине необходимо провести выборы. Зеленский бы проиграл с большим отрывом», — написал Маск на своей странице в соцсети Х. Это заявление было сделано в ответ на комментарий, что смена власти — единственный способ достичь мира. Маск ранее также предлагал Зеленскому покинуть страну для получения амнистии в нейтральном государстве. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы из-за военного положения были отменены. Президент РФ Владимир Путин отметил, что легитимной властью на Украине осталась Верховная рада. Кроме того, президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского, обвиняя его в диктатуре и нежелании проводить выборы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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