Украинский лидер Владимир Зеленский потерпит значительное поражение на выборах, если они состоятся. Об этом заявил глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) и предприниматель Илон Маск.
«Украине необходимо провести выборы. Зеленский бы проиграл с большим отрывом», — написал Маск на своей странице в соцсети Х. Это заявление было сделано в ответ на комментарий, что смена власти — единственный способ достичь мира.
Маск ранее также предлагал Зеленскому покинуть страну для получения амнистии в нейтральном государстве. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы из-за военного положения были отменены. Президент РФ Владимир Путин отметил, что легитимной властью на Украине осталась Верховная рада. Кроме того, президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского, обвиняя его в диктатуре и нежелании проводить выборы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.